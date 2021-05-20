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Малиновский: В Аталанте нужно работать и ждать своего шанса. По-другому — никак

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Изначально Руслан тоже не всегда был в стартовом составе

Малиновский: В Аталанте нужно работать и ждать своего шанса. По-другому — никак

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал о том, как он в прошлом сезоне не попадал в стартовый состав команды.

"В прошлом году у меня тоже были подобные ситуации, когда играл неплохо, но играл меньше. Здесь команда — 20 человек. И все 20 человек очень сильные, Мистер принимает решение.

Нужно быть готовым выйти в любую минуту. Люди, которые выходят на замену, должны усиливать игру, добавлять скорости и интенсивности.

В прошлом сезоне мы выиграли много игр за счет этого. Сейчас есть пять замен, все должны быть готовы. Нужно просто работать и ждать своего шанса. По-другому — никак", — сказал Малиновский.

Напомним, что в нынешнем сезон на счету Малиновского 10 голов и 12 ассистов в 42 матчах за клуб во всех турнирах.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Nobel

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