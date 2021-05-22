  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Селин покинул Анортосис и находится в поисках нового клуба
В тренде

Селин покинул Анортосис и находится в поисках нового клуба

Наши за границей
(1 голосов)

Экс-хавбек "Динамо" покинул кипрский клуб

Селин покинул Анортосис и находится в поисках нового клуба

Новина українською

Украинский защитник "Анортосиса" Евгений Селин покинул клуб из Кипра. Об этом сообщил агент Александр Панков.

"Евгений провел в "Анортосисе" хороший период, его команда недавно выиграла Кубок Кипра. У него закончился контракт с клубом, и теперь Евгений продолжит карьеру в другой команде. Есть интерес со стороны других клубов Кипра, из Греции.

За время выступлений на Кипре Селин получил хорошие отзывы в местном чемпионате. Также им интересовались в Венгрии и Польше. Думаю, в скором времени появится ясность, ведь Евгений в отличной форме и способен усилить многие команды", - рассказал Панков.

В прошедшей кампании 33-летний Селин принял участие в 11 матчах в футболке Анортосиса".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селин Анортосис (Фамагуста) Александр Панков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings.com.ua

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...