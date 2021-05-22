Селин покинул Анортосис и находится в поисках нового клуба
Экс-хавбек "Динамо" покинул кипрский клуб
Украинский защитник "Анортосиса" Евгений Селин покинул клуб из Кипра. Об этом сообщил агент Александр Панков.
"Евгений провел в "Анортосисе" хороший период, его команда недавно выиграла Кубок Кипра. У него закончился контракт с клубом, и теперь Евгений продолжит карьеру в другой команде. Есть интерес со стороны других клубов Кипра, из Греции.
За время выступлений на Кипре Селин получил хорошие отзывы в местном чемпионате. Также им интересовались в Венгрии и Польше. Думаю, в скором времени появится ясность, ведь Евгений в отличной форме и способен усилить многие команды", - рассказал Панков.
В прошедшей кампании 33-летний Селин принял участие в 11 матчах в футболке Анортосиса".
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