Шериф под руководством Вернидуба проиграл в финале Кубка Молдовы
Команда упустила шанс оформить "золотой дубль"
Фото - ФК Шериф
"Шериф" Юрия Вернидуба не смог выиграть Кубок Молдовы. В финальном матче команда украинского тренера уступила "Сфынтул Георге".
Основное время матча команды сыграли вничью 0:0, а в серии пенальти - 2:3.
Победа в национальном кубке Молдовы для "Сфынтул Георге" стала первой в истории клуба. До этого команда дважды доходила до финала в сезонах 2018/19 и 2019/20.
Добавим, что ранее "Шериф" под руководством Вернидуба стал чемпионом Молдовы.
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Комментарии (3)
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старий фан (Рівне)
31.05.2021 в 11:30
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wago27
31.05.2021 в 10:58
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alex.belogubko (одесса)
31.05.2021 в 10:05
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