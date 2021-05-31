Шериф под руководством Вернидуба проиграл в финале Кубка Молдовы

"Шериф" Юрия Вернидуба не смог выиграть Кубок Молдовы. В финальном матче команда украинского тренера уступила "Сфынтул Георге".

Основное время матча команды сыграли вничью 0:0, а в серии пенальти - 2:3.

Победа в национальном кубке Молдовы для "Сфынтул Георге" стала первой в истории клуба. До этого команда дважды доходила до финала в сезонах 2018/19 и 2019/20.

Добавим, что ранее "Шериф" под руководством Вернидуба стал чемпионом Молдовы.