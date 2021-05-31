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Шериф под руководством Вернидуба проиграл в финале Кубка Молдовы

Наши за границей
(1 голосов)

Команда упустила шанс оформить "золотой дубль"

Шериф под руководством Вернидуба проиграл в финале Кубка Молдовы

Фото - ФК Шериф

Новина українською

"Шериф" Юрия Вернидуба не смог выиграть Кубок Молдовы. В финальном матче команда украинского тренера уступила "Сфынтул Георге".

Основное время матча команды сыграли вничью 0:0, а в серии пенальти - 2:3.

Победа в национальном кубке Молдовы для "Сфынтул Георге" стала первой в истории клуба. До этого команда дважды доходила до финала в сезонах 2018/19 и 2019/20.

Добавим, что ранее "Шериф" под руководством Вернидуба стал чемпионом Молдовы.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Сфынтул Георге (Суручены)
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Комментарии (3)
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старий фан (Рівне)
31.05.2021 в 11:30
Святого Жору (Сфинтул Георге)Вернидуб буде довго згадувати не злим, тихим словом.
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wago27
31.05.2021 в 10:58
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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alex.belogubko (одесса)
31.05.2021 в 10:05
плохо тренеровал --заберите у нас Ротаня даром
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