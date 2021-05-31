Зинченко: Не стесняюсь ставить в пример Диаша в сборной

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился мнением о Рубене Диаше.

- В этом сезоне "Манчестер Сити" сыграл 32 матча на ноль. В прошлом был 21 матч. Это связано с приходом Диаша?

– Безусловно. Это одна из главных причин. Не стесняюсь ставить его пример в сборной не просто как центрального защитника, а вообще поведение его вне поля и на поле. Он никогда не молчит. Всегда старается, руководит. Он играет на позиции, откуда видно всю поляну, перед ним вся команда.

Он обладает футбольными качествами, физически очень силен. Технически оснащен. Именно уверенность в себе. Он младше меня, но я у него учусь, не стесняюсь этого. Если в будущем буду тренером, этого человека буду вспоминать не раз.

Не побоюсь это сказать, но это самый ближайший человек, который может заменить Компани. Как он пашет каждый день. У нас в 9.30 утра сбор, я приезжаю плюс-минус в это время. Сразу иду на завтрак, а Диаш в это время уже заканчивает завтрак, у него в 9.30 – тренажерный зал", - отметил Зинченко.

Зинченко: