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Зинченко: Не стесняюсь ставить в пример Диаша в сборной

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец оценил игру португальского футболиста

Зинченко: Не стесняюсь ставить в пример Диаша в сборной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился мнением о Рубене Диаше.

- В этом сезоне "Манчестер Сити" сыграл 32 матча на ноль. В прошлом был 21 матч. Это связано с приходом Диаша?

– Безусловно. Это одна из главных причин. Не стесняюсь ставить его пример в сборной не просто как центрального защитника, а вообще поведение его вне поля и на поле. Он никогда не молчит. Всегда старается, руководит. Он играет на позиции, откуда видно всю поляну, перед ним вся команда.

Он обладает футбольными качествами, физически очень силен. Технически оснащен. Именно уверенность в себе. Он младше меня, но я у него учусь, не стесняюсь этого. Если в будущем буду тренером, этого человека буду вспоминать не раз.

Не побоюсь это сказать, но это самый ближайший человек, который может заменить Компани. Как он пашет каждый день. У нас в 9.30 утра сбор, я приезжаю плюс-минус в это время. Сразу иду на завтрак, а Диаш в это время уже заканчивает завтрак, у него в 9.30 – тренажерный зал", - отметил Зинченко.

Зинченко:

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Рубен Диаш
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Комментарии (9)
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СашаXM (Хмельницкий)
31.05.2021 в 15:52
моложе? разница в пол года гдето ))
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Pacifist (Chiang Mai)
31.05.2021 в 15:24
Mike Tyson "No one wants to get up at 4 am and run when it's pitch dark, but it has to be done. And the only reason why I do it so early is because I believe that the other guy isn't doing it and it gives me a little edge." Майк Тайсон: Никому не охота вставать на пробежку в 4 утра, когда еще темно, но это надо делать. И я это делаю с такой легкостью только потому, что думаю, что мой соперник этого не делает, а это дает мне небольшое преимущество.
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+1
0
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dmtroyan (Полтава)
31.05.2021 в 15:02
Зинченко сам признался, что недорабатывает.
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+1
-1
Хиденг (Днепр)
31.05.2021 в 14:53
Зинченко Бората очень напоминает: "Царь во дворца,царь во дворца!"
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-1
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Stuntriding (Киев)
31.05.2021 в 14:43
.....в 9:30 иду есть, а Диаш уже в тренажерный зал идёт....Вот и вся разница, когда Человек живёт футболом, а кто то звезду словил и всё пофиг)
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El_Matador_73 (Одесса)
31.05.2021 в 15:15
Он написал, что сбор общий в 9.30. И он приходит вовремя. Где тут про звезду? Диаш молодец конечно.
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Stuntriding (Киев)
31.05.2021 в 15:35
Это к тому, что один стремится быть лучше, а второй ....и так сойдёт.Вся разница в том, что Диаш в свои годы хочет быть лучше и востребованным игроком.А Зине пофиг.А вот когда его сплавят, а это точно будет, вот тогда и посмотрим.Дело же не в вовремя придти, а желании быть Лучше.
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El_Matador_73 (Одесса)
31.05.2021 в 15:38
Про стремление роста - это ясно и очевидно. Но тогда в МС только Диаш хочет стать лучше?) Все остальные - и так сойдет. Про Зину Пеп очень много хороших слов о работоспособности и желании стать лучше ранее писал. Жаль, что сейчас эти слова скрылись за потоком необоснованного го...на, выливаемого на Зину.
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
31.05.2021 в 14:20
Просто в Діаша немає зіркової хвороби, в в тебе є
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