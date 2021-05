Зинченко: Не стесняюсь ставить в пример Диаша в сборной

Mike Tyson "No one wants to get up at 4 am and run when it's pitch dark, but it has to be done. And the only reason why I do it so early is because I believe that the other guy isn't doing it and it gives me a little edge." Майк Тайсон: Никому не охота вставать на пробежку в 4 утра, когда еще темно, но это надо делать. И я это делаю с такой легкостью только потому, что думаю, что мой соперник этого не делает, а это дает мне небольшое преимущество.