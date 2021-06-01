Малиновский: Многие вещи Коваленко не может делать в Аталанте, что он делал в Шахтере

Полузащитник " Аталанты " Руслан Малиновский рассказал об адаптации в команде Виктора Коваленко.

"Ему нужно время, но я думаю, что будут сборы, восстановится после травмы и все в его руках. Это были первые полгода адаптации к требованиям Мистера, он подтянет язык, он устал. Видно, что он стал более коммуникабельным. С этим проблем нет.

У него был отпуск в "Шахтере", а у нас сезон продолжался. Конечно, когда все ребята физически готовы, тяжело заиграть в "Аталанте" сразу. Не так легко сразу приспособиться к футболу Гасперини.

Ты должен что-то менять в себе, потому что требования в сборной и в клубе отличаются. Ты должен уметь перестраиваться. Многие вещи он не может делать в "Аталанте", что он делал в "Шахтере", - сказал Малиновский.