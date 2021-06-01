Малиновский: Многие вещи Коваленко не может делать в Аталанте, что он делал в Шахтере
Адаптация украинца в Аталанте проходит непросто
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Полузащитник "
"Ему нужно время, но я думаю, что будут сборы, восстановится после травмы и все в его руках. Это были первые полгода адаптации к требованиям Мистера, он подтянет язык, он устал. Видно, что он стал более коммуникабельным. С этим проблем нет.
У него был отпуск в "Шахтере", а у нас сезон продолжался. Конечно, когда все ребята физически готовы, тяжело заиграть в "Аталанте" сразу. Не так легко сразу приспособиться к футболу Гасперини.
Ты должен что-то менять в себе, потому что требования в сборной и в клубе отличаются. Ты должен уметь перестраиваться. Многие вещи он не может делать в "Аталанте", что он делал в "Шахтере", - сказал Малиновский.
Напомним, что Коваленко сыграл 4 минуты за итальянский клуб после перехода в "Аталанту" прошлой зимой.
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