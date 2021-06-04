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Ребров: Благодарю болельщиков и Ференцварош. Вместе мы добились успеха

Наши за границей
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Украинский специалист - об уходе из венгерской команды

Ребров: Благодарю болельщиков и Ференцварош. Вместе мы добились успеха

Фото: fradi.hu

Новина українською

Украинский тренер Сергей Ребров прокомментировал уход из "Ференцвароша".

"Хочу поблагодарить клуб и всех болельщиков "Ференцвароша" за поддержку моей работы. Вместе мы добились успеха.

Рад, что удалось поработать с таким популярным клубом с многолетней историей", – сказал Ребров.

Напомним, что Ребров возглавлял "фради" с лета 2018-го года. Под руководством украинского тренера "Ференцварош" трижды становился чемпионом Венгрии и играл в Лиги Европы. Также Ребров впервые за 25 лет вывел команду в группу Лиги чемпионов.

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
fradi.hu

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