Ребров: Благодарю болельщиков и Ференцварош. Вместе мы добились успеха

Украинский тренер Сергей Ребров прокомментировал уход из "Ференцвароша".

"Хочу поблагодарить клуб и всех болельщиков "Ференцвароша" за поддержку моей работы. Вместе мы добились успеха. Рад, что удалось поработать с таким популярным клубом с многолетней историей", – сказал Ребров.

Напомним, что Ребров возглавлял "фради" с лета 2018-го года. Под руководством украинского тренера "Ференцварош" трижды становился чемпионом Венгрии и играл в Лиги Европы. Также Ребров впервые за 25 лет вывел команду в группу Лиги чемпионов.