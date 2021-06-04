Ребров: Благодарю болельщиков и Ференцварош. Вместе мы добились успеха
Украинский специалист - об уходе из венгерской команды
Фото: fradi.hu
Украинский тренер Сергей Ребров прокомментировал уход из "Ференцвароша".
"Хочу поблагодарить клуб и всех болельщиков "Ференцвароша" за поддержку моей работы. Вместе мы добились успеха.
Рад, что удалось поработать с таким популярным клубом с многолетней историей", – сказал Ребров.
Напомним, что Ребров возглавлял "фради" с лета 2018-го года. Под руководством украинского тренера "Ференцварош" трижды становился чемпионом Венгрии и играл в Лиги Европы. Также Ребров впервые за 25 лет вывел команду в группу Лиги чемпионов.
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Источник:fradi.hu
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