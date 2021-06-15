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Don Balon: Моуриньо делал запрос по Лунину – Перес не заинтересован в продаже украинского вратаря

Наши за границей
(1 голосов)

А Анчелотти Андрей нужен?

Don Balon: Моуриньо делал запрос по Лунину – Перес не заинтересован в продаже украинского вратаря

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин может отправиться в очередную аренду. По информации издания Don Balon, вратарь понимает, что оставаться в Мадриде, пока Тибо Куртуа пребывает в такой впечатляющей форме, точно не имеет смысла.

Как сообщает источник, новый тренер "Ромы" Жозе Моуриньо делал запрос по украинцу, однако президент "меренг" Флорентино Перес не заинтересован в продаже, так как видит в Лунине будущее вратарской ланки команды.

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Таким образом, Андрей может поехать в Сегунду, хотя у него есть вариант и поинтереснее – присоединиться к "Кадису" на правах аренды, чтобы получить регулярную игровую практику. В составе представителя Ла Лиги выступает Херемиас Ледесма, которого Don Balon охарактеризовал как голкипера, который чередует гениальные моменты с безумными ошибками.

Уже скоро могут начаться переговоры между боссами "Реала" и "Кадиса" – Карло Анчелотти не возражает.

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В статье: Жозе Моуриньо Флорентино Перес Реал (Мадрид) Рома (Рим) Кадис Андрей Лунин
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Источник:
Don Balon

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Комментарии (1)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
15.06.2021 в 14:11
Сволочі там в Реалі- сам не гам і другому не дам. Зіпсують арендами кар'єру Луніну ((
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