Don Balon: Моуриньо делал запрос по Лунину – Перес не заинтересован в продаже украинского вратаря
А Анчелотти Андрей нужен?
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин может отправиться в очередную аренду. По информации издания Don Balon, вратарь понимает, что оставаться в Мадриде, пока Тибо Куртуа пребывает в такой впечатляющей форме, точно не имеет смысла.
Как сообщает источник, новый тренер "Ромы" Жозе Моуриньо делал запрос по украинцу, однако президент "меренг" Флорентино Перес не заинтересован в продаже, так как видит в Лунине будущее вратарской ланки команды.
Таким образом, Андрей может поехать в Сегунду, хотя у него есть вариант и поинтереснее – присоединиться к "Кадису" на правах аренды, чтобы получить регулярную игровую практику. В составе представителя Ла Лиги выступает Херемиас Ледесма, которого Don Balon охарактеризовал как голкипера, который чередует гениальные моменты с безумными ошибками.
Уже скоро могут начаться переговоры между боссами "Реала" и "Кадиса" – Карло Анчелотти не возражает.
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