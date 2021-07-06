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Украинский защитник вернулся в Луго

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Лебеденко попытается во второй раз зарекомендовать себя в клубе

Украинский защитник вернулся в Луго

Новина українською

Защитник Орест Лебеденко присоединился к "Луго". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Минувший сезон 22-летний украинец провел в аренде в "Олимпике". На счету футболиста 5 результативных передач в 23 матчах.

В 2019 году Лебеденко перешел в "Луго", подписав контракт на 4,5 года.

Напомним, что испанская команда финишировала 11-й в прошлом сезоне Сегунды.

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В статье: Луго Орест Лебеденко
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