Украинский защитник вернулся в Луго
Лебеденко попытается во второй раз зарекомендовать себя в клубе
Защитник Орест Лебеденко присоединился к "Луго". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Минувший сезон 22-летний украинец провел в аренде в "Олимпике". На счету футболиста 5 результативных передач в 23 матчах.
В 2019 году Лебеденко перешел в "Луго", подписав контракт на 4,5 года.
Напомним, что испанская команда финишировала 11-й в прошлом сезоне Сегунды.
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