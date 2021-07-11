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Швед хочет остаться в Мехелене

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Украинец не хочет возвращаться в Шотландию

Швед хочет остаться в Мехелене

Новина українською

Украинский вингер Марьян Швед рассказал, что очень хочет остаться в бельгийском "Мехелене", где он был в аренде в прошлом сезоне, но "Селтик" пока не принял решение.

"Хочу остаться в "Мехелене", потому что в "Селтике" мне шансов не дают. Там я получил возможность, которой у меня не было в Шотландии.

Я доволен прошлым сезоном. У меня было достаточно матчей и игрового времени, что помогло мне обрести уверенность в себе", - сказал Швед.

Украинец забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в прошлом сезоне за "Мехелен".

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В статье: Селтик (Глазго) Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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Источник:
Daily Record

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