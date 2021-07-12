Ярмоленко: Горд быть частью Вест Хэма
Три года в составе лондонской команды
Украинский вингер "Вест Хэма"
"Три года назад я стал игроком "Вест Хэма"! Горд быть частью команды!", — написал Ярмоленко.
Напомним, что Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" из дортмундской "Боруссии" в июле 2018 года за 20 млн евро.
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12.07.2021 в 19:06
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