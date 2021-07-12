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Ярмоленко: Горд быть частью Вест Хэма

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Три года в составе лондонской команды

Ярмоленко: Горд быть частью Вест Хэма

Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко уже три года является игроком лондонской команды. При этом футболист доволен своим выбором.

"Три года назад я стал игроком "Вест Хэма"! Горд быть частью команды!", — написал Ярмоленко.

Напомним, что Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" из дортмундской "Боруссии" в июле 2018 года за 20 млн евро.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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Fishing 555 (Rivne)
12.07.2021 в 19:06
Ярмола теперь истеный ВестХламовец.
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