Овьедо намерен вернуть Лунина
В клубе остались довольны работой с украинцем в 2020-м
"Овьедо" заинтересован в возвращении голкипера мадридского "
Как сообщает RTPA, в клубе остались довольны украинцем, который играл за "Овьедо" с января по июнь 2020 года и хотели бы снова пригласить Андрея для создания конкуренции Хоану Фемениасу, который в прошлом сезоне Сегунды пропустил 41 гол в 40 матчах, а в 12 встречах отстоял на ноль.
Отмечается, что новый главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти не против ухода украинца, однако готов оставить решение по будущему кипера на откуп самому Лунину.
Напомним, что "Овьедо" в прошлом сезоне финишировал 13-м в Сегунде.
Лунин за полгода в "Овьедо" сыграл 20 матчей, в которых пропустил 20 голов и 6 поединков отстоял на ноль.
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