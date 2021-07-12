Овьедо намерен вернуть Лунина

"Овьедо" заинтересован в возвращении голкипера мадридского " Реала " Андрея Лунина. Вероятно, речь снова идет об аренде.

Как сообщает RTPA, в клубе остались довольны украинцем, который играл за "Овьедо" с января по июнь 2020 года и хотели бы снова пригласить Андрея для создания конкуренции Хоану Фемениасу, который в прошлом сезоне Сегунды пропустил 41 гол в 40 матчах, а в 12 встречах отстоял на ноль.

Отмечается, что новый главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти не против ухода украинца, однако готов оставить решение по будущему кипера на откуп самому Лунину.

Напомним, что "Овьедо" в прошлом сезоне финишировал 13-м в Сегунде.

Лунин за полгода в "Овьедо" сыграл 20 матчей, в которых пропустил 20 голов и 6 поединков отстоял на ноль.