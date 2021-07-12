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Овьедо намерен вернуть Лунина

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В клубе остались довольны работой с украинцем в 2020-м

Овьедо намерен вернуть Лунина

Новина українською

"Овьедо" заинтересован в возвращении голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина. Вероятно, речь снова идет об аренде.

Как сообщает RTPA, в клубе остались довольны украинцем, который играл за "Овьедо" с января по июнь 2020 года и хотели бы снова пригласить Андрея для создания конкуренции Хоану Фемениасу, который в прошлом сезоне Сегунды пропустил 41 гол в 40 матчах, а в 12 встречах отстоял на ноль.

Отмечается, что новый главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти не против ухода украинца, однако готов оставить решение по будущему кипера на откуп самому Лунину.

Напомним, что "Овьедо" в прошлом сезоне финишировал 13-м в Сегунде.

Лунин за полгода в "Овьедо" сыграл 20 матчей, в которых пропустил 20 голов и 6 поединков отстоял на ноль.

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В статье: Реал (Мадрид) Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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Источник:
RTPA

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