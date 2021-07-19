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Лунин сыграл с капитанской повязкой в товарищеском матче за Реал

Наши за границей
(1 голосов)

Команды расписали результативную ничью 

Лунин сыграл с капитанской повязкой в товарищеском матче за Реал

Фото: realmadrid/ Автор - Antonio Villalba

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин принял участие в товарищеском матче за мадридскую команду. Соперником подопечных Карло Анчелотти стал "Райо Вальекано".

Команды расписали результативную ничью в спарринге - 1:1.

Примечательно то, что 22-летний украинец впервые в своей карьере вышел на поле с капитанской повязкой.

Ранее Лунин сыграл в контрольном матче против "Фуэнлабрады".

Напомним, что первая "официальная товарищеская игра" состоится 25 июля с "Глазго Рейнджерс".

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии (4)
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TarasLviv2019 (LVIV)
19.07.2021 в 11:52
Та це ж молодий Рамос!
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+1
0
ВасяКулебяка (Козливка)
19.07.2021 в 10:48
Наверно на поле были одни щеглы раз ему повязку доверили
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+3
0
sauron (Киев)
19.07.2021 в 11:09
Писали,что в основе выходили Марсело и Иско, но думаю Лунину отдали повязку, когда этих двух заменили
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+1
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
19.07.2021 в 10:05
Как сыграл инфа есть?Привозил нет?
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+1
0


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