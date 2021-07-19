Лунин сыграл с капитанской повязкой в товарищеском матче за Реал

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин принял участие в товарищеском матче за мадридскую команду. Соперником подопечных Карло Анчелотти стал "Райо Вальекано".

Команды расписали результативную ничью в спарринге - 1:1.

Примечательно то, что 22-летний украинец впервые в своей карьере вышел на поле с капитанской повязкой.

Ранее Лунин сыграл в контрольном матче против "Фуэнлабрады".

Напомним, что первая "официальная товарищеская игра" состоится 25 июля с "Глазго Рейнджерс".