Лунин сыграл с капитанской повязкой в товарищеском матче за Реал
Команды расписали результативную ничью
Фото: realmadrid/ Автор - Antonio Villalba
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин принял участие в товарищеском матче за мадридскую команду. Соперником подопечных Карло Анчелотти стал "Райо Вальекано".
Команды расписали результативную ничью в спарринге - 1:1.
Примечательно то, что 22-летний украинец впервые в своей карьере вышел на поле с капитанской повязкой.
Ранее Лунин сыграл в контрольном матче против "Фуэнлабрады".
Напомним, что первая "официальная товарищеская игра" состоится 25 июля с "Глазго Рейнджерс".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Instagram
Популярное сейчас
- Рух договорился с Динамо о проведении домашних матчей на Лобановского
- Эпатажный и откровенный. Сегодня День рождения у Виталия Кварцяного
- Йовичевич: Это были лучшие сборы за мои последние тренерские годы
- Шаблий опроверг слухи о переходе Ярмоленко в турецкие клубы
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TarasLviv2019 (LVIV)
19.07.2021 в 11:52
Ответить
+1
0
ВасяКулебяка (Козливка)
19.07.2021 в 10:48
Ответить
+3
0
sauron (Киев)
19.07.2021 в 11:09
Ответить
+1
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
19.07.2021 в 10:05
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
загрузка...