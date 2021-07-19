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Украинец официально покинул солигорский Шахтер Григорчука

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Игрок выступал за клуб с января этого года

Украинец официально покинул солигорский Шахтер Григорчука

Новина українською

Солигорский "Шахтер" объявил об уходе украинского нападающего Романа Дебелко.

Украинец выступал за белорусский клуб с января текущего года и за это время отличился двумя забитыми мячами в 12 матчах. Вместе с "горняками" Роман стал обладателем Суперкубка Беларуси.

27-летний футболист также известен по выступлениям за "Карпаты", каменскую "Сталь", эстонскую "Левадию", армянский "Бананц" и латвийскую "Ригу".

Напомним, что "Шахтер" под руководством украинского тренера Романа Григорчука выбыл из Лиги чемпионов в 1-м квалификационном раунде и дальше попробует свои силы во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.

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В статье: Шахтер (Солигорск) Роман Дебелко
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Источник:
fcshakhter.by

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