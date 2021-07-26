Посольство Украины в Испании попросило футбольные власти страны принять меры для прекращения преследований Зозули

Посольство Украины в Испании выступило с поддержкой украинского форварда Романа Зозули после того, как фанаты "Алькоркона" стали протестовать после его перехода в клуб из-за политических взглядов форварда .

"В связи с очередной провокацией, направленной против Романа Зозули, посольство Украины в Испании в который раз выражает свою поддержку футболисту, патриоту и гражданину Украины Роману Зозуле.

Мы повторяем, что Роман Зозуля – один из украинских патриотов, который поддерживает вооруженные силы Украины в борьбе против российской вооруженной агрессии, и просим футбольные власти Испании принять конкретные и решительные меры для прекращения несправедливых преследований Романа Зозули.

Лживые обвинения не могут повлиять на профессиональное развитие Романа.

Слава Украине! Героям слава!" – говорится в сообщении.