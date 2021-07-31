Португальские СМИ назвали сумму, которую Бенфика заплатила за Яремчука
Финансовые подробности трансфера
SL Benfica
Португальские СМИ раскрыли некоторые финансовые детали перехода
Сообщается, что "Бенфика" заплатила "Генту" 17 миллионов евро за 75% экономических прав на 25-летнего игрока.
Также сообщается, что в контракте самого Яремчука прописана клаусула в размере 100 миллионов евро.
Напомним, что украинец подписал контракт с "орлами" на 5 лет.
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Источник:Twitter
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