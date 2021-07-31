Португальские СМИ назвали сумму, которую Бенфика заплатила за Яремчука

Португальские СМИ раскрыли некоторые финансовые детали перехода украинского форварда Романа Яремчука в "Бенфику" .

Сообщается, что "Бенфика" заплатила "Генту" 17 миллионов евро за 75% экономических прав на 25-летнего игрока.

Также сообщается, что в контракте самого Яремчука прописана клаусула в размере 100 миллионов евро.

Напомним, что украинец подписал контракт с "орлами" на 5 лет.