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Португальские СМИ назвали сумму, которую Бенфика заплатила за Яремчука

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Финансовые подробности трансфера

Португальские СМИ назвали сумму, которую Бенфика заплатила за Яремчука

SL Benfica

Новина українською

Португальские СМИ раскрыли некоторые финансовые детали перехода украинского форварда Романа Яремчука в "Бенфику".

Сообщается, что "Бенфика" заплатила "Генту" 17 миллионов евро за 75% экономических прав на 25-летнего игрока.

Также сообщается, что в контракте самого Яремчука прописана клаусула в размере 100 миллионов евро.

Напомним, что украинец подписал контракт с "орлами" на 5 лет.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Гент
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