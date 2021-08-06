Роман Яремчук прибыл в расположение Бенфики в Браге - ВИДЕО
Украинец готовится вместе с командой к матчу 1-го тура чемпионата Португалии
Фото: twitter.com/SLBenfica
Украинский нападающий Роман Яремчук присоединился к "Бенфике".
Подопечные Жоржи Жезуша вернулись из Москвы после победы над "Спартаком". "Орлы" уверенно одолели российский клуб (2:0) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Сейчас "Бенфика" базируется в Браге. К португальской команде уже присоединился Роман Яремчук, который не летал в Россию. Украинец со всеми начал подготовку к матчу против "Морейренсе" в чемпионате Португалии. Игра состоится в субботу, 7 августа.
О появлении форварда сборной Украины свидетельствуют кадры из видеоролика - с 1:42.
???????? Moscovo ✈️ Braga ????????#MFCSLB #EPluribusUnum pic.twitter.com/TM2ft0TbLl— SL Benfica (@SLBenfica) August 5, 2021
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