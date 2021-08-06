Роман Яремчук прибыл в расположение Бенфики в Браге - ВИДЕО

Украинский нападающий Роман Яремчук присоединился к "Бенфике".

Подопечные Жоржи Жезуша вернулись из Москвы после победы над "Спартаком". "Орлы" уверенно одолели российский клуб (2:0) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Сейчас "Бенфика" базируется в Браге. К португальской команде уже присоединился Роман Яремчук, который не летал в Россию. Украинец со всеми начал подготовку к матчу против "Морейренсе" в чемпионате Португалии. Игра состоится в субботу, 7 августа.

О появлении форварда сборной Украины свидетельствуют кадры из видеоролика - с 1:42.



