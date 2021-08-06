  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Роман Яремчук прибыл в расположение Бенфики в Браге - ВИДЕО
В тренде

Роман Яремчук прибыл в расположение Бенфики в Браге - ВИДЕО

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец готовится вместе с командой к матчу 1-го тура чемпионата Португалии

Роман Яремчук прибыл в расположение Бенфики в Браге - ВИДЕО

Фото: twitter.com/SLBenfica

Новина українською

Украинский нападающий Роман Яремчук присоединился к "Бенфике".

Подопечные Жоржи Жезуша вернулись из Москвы после победы над "Спартаком". "Орлы" уверенно одолели российский клуб (2:0) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Сейчас "Бенфика" базируется в Браге. К португальской команде уже присоединился Роман Яремчук, который не летал в Россию. Украинец со всеми начал подготовку к матчу против "Морейренсе" в чемпионате Португалии. Игра состоится в субботу, 7 августа.

О появлении форварда сборной Украины свидетельствуют кадры из видеоролика - с 1:42.


Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Record

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...