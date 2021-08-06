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Украинский специалист стал ассистентом главного тренера Актобе

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(1 голосов)

Последним местом работы Бадло был "Эпицентр"

Украинский специалист стал ассистентом главного тренера Актобе

Фото: fc-aktobe.kz/ Автор - Алексей Сисембин

Новина українською

Петр Бадло назначен ассистентом главного тренера "Актобе". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бадло – один из самых легендарных игроков "красно-белых". Он долгие годы защищал цвета "Актобе" и был одним из самых авторитетных игроков команды в период расцвета и гегемонии клуба на внутренней арене.

За 8 лет карьеры в "Актобе" 45-летний Петр выиграл все, что только можно. Он 4-кратный Чемпион Казахстана, 2-кратный Серебряный и 3-кратный Бронзовый призер Чемпионата Казахстана, Обладатель Кубка Казахстана, 3-кратный Обладатель Суперкубка Казахстана, Серебряный призер Кубка Содружества.

Последним местом работы украинского специалиста на этой же должности был "Эпицентр" из Второй лиги.

Отметим, в сезоне 2018/2019 годов перед возвращением в Украину Петр Бадло уже работал помощником Владимира Муханова в "Актобе".

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В статье: Актобе Петр Бадло
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Источник:
fc-aktobe.kz

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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
06.08.2021 в 14:07
Поменять бы ему в фамилии первую букву на П))))Вот бы смех был)
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