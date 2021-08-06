Украинский специалист стал ассистентом главного тренера Актобе

Петр Бадло назначен ассистентом главного тренера "Актобе". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бадло – один из самых легендарных игроков "красно-белых". Он долгие годы защищал цвета "Актобе" и был одним из самых авторитетных игроков команды в период расцвета и гегемонии клуба на внутренней арене.

За 8 лет карьеры в "Актобе" 45-летний Петр выиграл все, что только можно. Он 4-кратный Чемпион Казахстана, 2-кратный Серебряный и 3-кратный Бронзовый призер Чемпионата Казахстана, Обладатель Кубка Казахстана, 3-кратный Обладатель Суперкубка Казахстана, Серебряный призер Кубка Содружества.

Последним местом работы украинского специалиста на этой же должности был "Эпицентр" из Второй лиги.

Отметим, в сезоне 2018/2019 годов перед возвращением в Украину Петр Бадло уже работал помощником Владимира Муханова в "Актобе".