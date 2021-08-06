Украинский специалист стал ассистентом главного тренера Актобе
Последним местом работы Бадло был "Эпицентр"
Фото: fc-aktobe.kz/ Автор - Алексей Сисембин
Петр Бадло назначен ассистентом главного тренера "Актобе". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Бадло – один из самых легендарных игроков "красно-белых". Он долгие годы защищал цвета "Актобе" и был одним из самых авторитетных игроков команды в период расцвета и гегемонии клуба на внутренней арене.
За 8 лет карьеры в "Актобе" 45-летний Петр выиграл все, что только можно. Он 4-кратный Чемпион Казахстана, 2-кратный Серебряный и 3-кратный Бронзовый призер Чемпионата Казахстана, Обладатель Кубка Казахстана, 3-кратный Обладатель Суперкубка Казахстана, Серебряный призер Кубка Содружества.
Последним местом работы украинского специалиста на этой же должности был "Эпицентр" из Второй лиги.
Отметим, в сезоне 2018/2019 годов перед возвращением в Украину Петр Бадло уже работал помощником Владимира Муханова в "Актобе".
Популярное сейчас
- Карпаты, Кривбасс и Металлист узнали соперников. Состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка Украины
- Маркер не спас. Номера и фамилии отклеились от формы казанского Рубина прямо во время матча
- Месси ушел из Барселоны, Колос не смог обыграть казахский Шахтер. Главные новости за 5 августа
- В матче Славии и Ференцвароша забивали только украинцы
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО