Юрченко близок к переходу в польский чемпионат
Владлен уже месяц без клуба
Бывший полузащитник "Зари" Владлен Юрченко вскоре может перебраться в польского чемпионата. Украинцем активно интересуется "Ракув". Sport Interia сообщает, что переговоры на продвинутой стадии, а шансы на переход оцениваются высоко.
Последние два сезона Юрченко провел в луганской "Заре", записав в свой актив 16 голов и 13 ассистов в 68 матчах. С 1 июля он находится без клуба. К "Ракуву" Владлен может присоединиться на правах свободного агента.
Напомним, что Юрченко еще выступал за "Байер", "Мариуполь" и "Вайле". Также в его активе матчи за молодежные сборные Украины (U-16, U-17, U-19, U-21) и вызов в Национальную сборную.
В прошлом сезоне "Ракув Ченстохова" завершил выступления на втором месте польской Екстраклясы. На данный момент команда выступает в Лиге конференций. В третьем квалификационном раунде "Ракув" в первом матче (домашнем) сыграл вничью с российским "Рубином" (0:0).
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