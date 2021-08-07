Харатин: В еврокубках каждая команда пытается заявить о себе
Игрок поделился впечатлениями
Фото: Getty Images / Автор – неизвестен
Полузащитник "Ференцвароша", украинец Игорь Харатин, дал комментарий после победы над "Славией" (2:0) в квалификации ЛЧ:
- Как прошел первый тайм против "Славии"?
– Очень сложно. Мы не видели такой интенсивной атаки не то что в чемпионате Венгрии, а и в группе ЛЧ в прошлом сезоне. Нелегко играть, когда нашу линию нападающих постоянно беспокоят, а соперники ищут дуэли один в один. Можем многому научиться в таких матчах.
В еврокубках каждая команда пытается заявить о себе, играя против нас в другом стиле. Теперь мы почувствовали, каково это, когда не можешь выдохнуть. Извлекли уроки из этого, результат сохраняет шансы на проход.
Рецепт пенальти я все еще не раскрываю, но был уверен, что забью. Если не чувствуешь этого, нет смысла даже подходить к мячу, – сказал Харатин.
Популярное сейчас
- Брат президента ПСЖ подтвердил переход Месси в ПСЖ
- 50 миллионов в год и краткосрочный контракт - стали известны условия перехода Месси в ПСЖ
- Александр Хижняк завоевал серебро по боксу на Олимпиаде-2020
- В матче Славии и Ференцвароша забивали только украинцы
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО