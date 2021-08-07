Харатин: В еврокубках каждая команда пытается заявить о себе

Полузащитник "Ференцвароша", украинец Игорь Харатин, дал комментарий после победы над "Славией" (2:0) в квалификации ЛЧ:

- Как прошел первый тайм против "Славии"?

– Очень сложно. Мы не видели такой интенсивной атаки не то что в чемпионате Венгрии, а и в группе ЛЧ в прошлом сезоне. Нелегко играть, когда нашу линию нападающих постоянно беспокоят, а соперники ищут дуэли один в один. Можем многому научиться в таких матчах.

В еврокубках каждая команда пытается заявить о себе, играя против нас в другом стиле. Теперь мы почувствовали, каково это, когда не можешь выдохнуть. Извлекли уроки из этого, результат сохраняет шансы на проход.

Рецепт пенальти я все еще не раскрываю, но был уверен, что забью. Если не чувствуешь этого, нет смысла даже подходить к мячу, – сказал Харатин.