Сколько зарабатывает Зинченко? Опубликованы зарплаты игроков Манчестер Сити
У украинца самый низкий оклад среди игроков первой команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко получает самую низкую зарплату среди игроков первой команды.
Как сообщает The Sun, 24-летний Зинченко получает 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю и 1 млн фунтов в год. По информации издания, самым высокооплачиваем игроком является Кевин де Брюйне – 385 тыс. фунтов в неделю.
Защитник Джон Стоунз, подписал новый контракт с командой, теперь его зарплата составляет 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Новичок Джек Грилиш имеет зарплату 230 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Фото: The Sun
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Источник:The Sun
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