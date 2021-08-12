Сколько зарабатывает Зинченко? Опубликованы зарплаты игроков Манчестер Сити

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко получает самую низкую зарплату среди игроков первой команды.

Как сообщает The Sun, 24-летний Зинченко получает 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю и 1 млн фунтов в год. По информации издания, самым высокооплачиваем игроком является Кевин де Брюйне – 385 тыс. фунтов в неделю.

Защитник Джон Стоунз, подписал новый контракт с командой, теперь его зарплата составляет 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Новичок Джек Грилиш имеет зарплату 230 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Фото: The Sun