  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Сколько зарабатывает Зинченко? Опубликованы зарплаты игроков Манчестер Сити
В тренде

Сколько зарабатывает Зинченко? Опубликованы зарплаты игроков Манчестер Сити

Наши за границей
(1 голосов)

У украинца самый низкий оклад среди игроков первой команды

Сколько зарабатывает Зинченко? Опубликованы зарплаты игроков Манчестер Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко получает самую низкую зарплату среди игроков первой команды.

Как сообщает The Sun, 24-летний Зинченко получает 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю и 1 млн фунтов в год. По информации издания, самым высокооплачиваем игроком является Кевин де Брюйне – 385 тыс. фунтов в неделю.

Защитник Джон Стоунз, подписал новый контракт с командой, теперь его зарплата составляет 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Новичок Джек Грилиш имеет зарплату 230 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Сколько зарабатывает Зинченко? Опубликованы зарплаты игроков Манчестер Сити - изображение 1
Фото: The Sun

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Sun

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Весела Дача (Кривий Ріг)
12.08.2021 в 13:00
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
12.08.2021 в 12:50
І за те хай подякує, найгірший гравець команди.
Ответить
0
-1
Caballero (Fale town Fale state)
12.08.2021 в 12:44
Жена, ребёнок... Надо кормить семью.
Ответить
0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
12.08.2021 в 12:41
кидают его по полной. он не хуже многих из этого списка.
Ответить
+1
0
alexfc (Киев)
12.08.2021 в 12:35
Зина на фоне остальных не так плох. Чтоб так получать. Ему вполне можно поднять до 100 тысяч в неделю. Агентам нужно поработать.И пашет на поле. Такие футболисты нужны всем. А то понаберуть игроков роляей, а кому носить рояль нету.
Ответить
0
-1
oda1979 (Запорожье)
12.08.2021 в 12:54
На фоне остальных Седан просто дно.
Ответить
0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
12.08.2021 в 12:24
Парень пахает, не гонится за деньгами. Молодец. Многим нашим стоит поучиться у него.
Ответить
+1
0
avatar
genpet (Николаев)
12.08.2021 в 12:24
Пора требовать повышения, иначе это не солидно
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
12.08.2021 в 12:20
Как футболер он больше и не заслуживает. Павелка с Шевченкой решили из него суперстар сделать:))
Ответить
+1
-3
alktus (Хмельницкий)
12.08.2021 в 12:19
Ярмоленко в 5,2 раза больше зарабатывает. :)
Ответить
0
0
фан-горняк (Кривой Рог)
12.08.2021 в 12:12
Он затычка. Больше не заслуживает
Ответить
+1
-3
Caballero (Fale town Fale state)
12.08.2021 в 12:11
Мало! Ярмоленко нульовий і в рази більше. Того й Зіну там тримають - низькооплачуваний.
Ответить
0
0
karpatoman (Львів)
12.08.2021 в 12:24
Шейхи на Сашкові трохи економлять.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...