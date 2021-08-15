  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Бенфика снова переименовала свой Твиттер в честь Яремчука
В тренде

Бенфика снова переименовала свой Твиттер в честь Яремчука

Наши за границей
(1 голосов)

Роман прекрасно стартовал в Португалии

Бенфика снова переименовала свой Твиттер в честь Яремчука

Бенфіка/Автор невідомий

Новина українською

Вчера лиссабонская "Бенфика" обыграла "Ароуку" в домашнем матче второго тура португальского чемпионата. Украинский форвард Роман Яремчук записал в свой актив гол плюс пас, да еще и заработал удаление вратаря соперника. По итогам матча он был признан лучшим игроком.

Благодаря удачной игре Романа, англоязычный Твиттер "Бенфики" снова был переименован в "БенфикаЧУК", как это было после матча со "Спартаком".

Кроме этого, на этом же аккаунте проводилось голосование за лучшего игрока матча. Болельщикам нужно было выбрать из вариантов: "Роман", "Яремчук" или "украинский игрок".

В общем форвард провел за свой новый клуб 82 минуты на поле в двух играх, забив и ассистировав по одному разу, и еще один раз заставив соперника попасть в свои ворота.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ascent (Луксор)
15.08.2021 в 09:22
Прикольный опрос. Молодцы, все делают, чтобы он быстро освоился...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...