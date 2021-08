Бенфика снова переименовала свой Твиттер в честь Яремчука

Вчера лиссабонская "Бенфика" обыграла "Ароуку" в домашнем матче второго тура португальского чемпионата. Украинский форвард Роман Яремчук записал в свой актив гол плюс пас , да еще и заработал удаление вратаря соперника. По итогам матча он был признан лучшим игроком .

Благодаря удачной игре Романа, англоязычный Твиттер "Бенфики" снова был переименован в "БенфикаЧУК", как это было после матча со "Спартаком".

Кроме этого, на этом же аккаунте проводилось голосование за лучшего игрока матча. Болельщикам нужно было выбрать из вариантов: "Роман", "Яремчук" или "украинский игрок".

Who do you think should be the Man of The Match?