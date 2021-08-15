Бенфика снова переименовала свой Твиттер в честь Яремчука
Роман прекрасно стартовал в Португалии
Бенфіка/Автор невідомий
Вчера лиссабонская "Бенфика" обыграла "Ароуку" в домашнем матче второго тура португальского чемпионата. Украинский форвард Роман Яремчук записал в свой актив
Благодаря удачной игре Романа, англоязычный Твиттер "Бенфики" снова был переименован в "БенфикаЧУК", как это было после матча со "Спартаком".
Кроме этого, на этом же аккаунте проводилось голосование за лучшего игрока матча. Болельщикам нужно было выбрать из вариантов: "Роман", "Яремчук" или "украинский игрок".
Who do you think should be the Man of The Match?— SL Benficachuk again (@slbenfica_en) August 14, 2021
В общем форвард провел за свой новый клуб 82 минуты на поле в двух играх, забив и ассистировав по одному разу, и еще один раз заставив соперника попасть в свои ворота.
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