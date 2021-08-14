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Первый есть! Яремчук забил дебютный гол за Бенфику и отдал ассист

Наши за границей
(14 голосов)

Роман открыл счет своим голам в Португалии

Первый есть! Яремчук забил дебютный гол за Бенфику и отдал ассист

Фото: twitter.com/slbenfica_en / Автор: неизвестен

Новина українською

Украинец Роман Яремчук забил дебютный гол за "Бенфику" в чемпионате Португалии. Это случилось на 43-й минуте матча Лиги Сагриш "Бенфика" - "Арока".

Пицци выполнил качественный навес с правого фланга, а Роман избежал офсайда и расстрелял вратаря с нескольких метров.

Добавим, этот гол стал вторым для украинца в составе лиссабонцев. Первый мяч Яремчук оформил в ворота московского "Спартака" в Лиге Чемпионов.

Кроме этого, наш соотечественник отдал результативную передачу на Джанлуку Вальдшмидта пятью минутами ранее.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Арока
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(14 голосов)
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Комментарии (20)
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androma (Вересневе)
14.08.2021 в 22:16
А Temos matador гугл перекладає як ,, в нас є вбивця - Яремчук ,,
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0
0
Footballers (Умань)
14.08.2021 в 22:14
Супер совєтнікі в список вже включили збірної чи прісматріваются?)
Ответить
0
0
amg333 (Kyiv )
14.08.2021 в 22:14
Динамовская школа
Ответить
0
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
14.08.2021 в 21:52
Очень приятно за Романа! Так держать!
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.08.2021 в 21:43
Здається вгадав з командою. Дай Боже не останній...
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+1
0
Shevchenko_7 (Kiev)
14.08.2021 в 21:31
Первый есть! Яремчук забил дебютный гол за Бенфику. Добавим, этот гол стал вторым для украинца в составе лиссабонцев. Первый мяч Яремчук оформил в ворота московского "Спартака" в Лиге Чемпионов. Что ты бл*ть несешь, автор?
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0
-12
avatar
Romerik (YNWA)
14.08.2021 в 21:41
что бл*ть не так. Забил дебютный в лиге, а первый гол за орлов в лч, если на него записали..Не знаю точно
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+2
0
vgolovan (полтава)
14.08.2021 в 21:45
спартаку он не забивал там был автогол
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0
-1
rjhxb61@ukr.net (киев)
14.08.2021 в 21:56
Батифон там был. Самый что ни на есть!)
0
0
Fishing 555 (Rivne)
14.08.2021 в 21:30
І чого він Сурку не підійшов?
Ответить
+2
-4
тутти-10 (Сумська область)
14.08.2021 в 21:41
Чим більше Сурку не підійде українців, тим сильніша буде збірна України. Шкода, що пару років тому йому Циганков підійшов, рік тому - Миколенко, а зараз Забарний, Шапаренко, Бущан...
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+4
0
vlotko (Броди)
14.08.2021 в 21:47
Він не підійшов не Суркісу, а тодішнім тренерам Динамо, і Суркіс повірив їм.
0
0
тутти-10 (Сумська область)
14.08.2021 в 21:58
Та це само собою зрозуміло. Просто, як поставлено питання, така і відповідь)
0
0
xapyga (Запорожье)
14.08.2021 в 21:43
играл как дно в ДК ,свалил и за сверкал, бывает так у многих)
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.08.2021 в 21:44
Сурку адекватні не підходять...
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+2
-1
avatar
Romerik (YNWA)
14.08.2021 в 21:29
Гол, гольова, плюс вилучення воротаря завдяки йому. МВП матчу... Просто красавчик...
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+7
0
Limpus (Александрия)
14.08.2021 в 21:27
ТУПА ЛУЧШИЙ!!!
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+3
0
avatar
Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
14.08.2021 в 21:27
Хоч одна людина радує в цьому навколишньому безпросвітті....
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+4
-3
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
14.08.2021 в 21:12
Яремчук - голеадор
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+12
0
ВасяКулебяка (Козливка)
14.08.2021 в 21:21
Матадор
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+5
0


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