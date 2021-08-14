Первый есть! Яремчук забил дебютный гол за Бенфику и отдал ассист

Украинец Роман Яремчук забил дебютный гол за "Бенфику" в чемпионате Португалии. Это случилось на 43-й минуте матча Лиги Сагриш "Бенфика" - "Арока".

Пицци выполнил качественный навес с правого фланга, а Роман избежал офсайда и расстрелял вратаря с нескольких метров.

Добавим, этот гол стал вторым для украинца в составе лиссабонцев. Первый мяч Яремчук оформил в ворота московского "Спартака" в Лиге Чемпионов.

Кроме этого, наш соотечественник отдал результативную передачу на Джанлуку Вальдшмидта пятью минутами ранее.