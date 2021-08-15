  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ярмоленко начнет стартовый матч нового сезона в АПЛ для Вест Хэма в запасе
В тренде

Ярмоленко начнет стартовый матч нового сезона в АПЛ для Вест Хэма в запасе

Наши за границей
(1 голосов)

Для Андрея пока все по-старому

Ярмоленко начнет стартовый матч нового сезона в АПЛ для Вест Хэма в запасе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" и "Вест Хэм" личной встречей начнут для себя сезон 2021/2022 гг .. Украинский вингер Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав "молотобойцев" на этот поединок.

Последний раз Андрей выходил в стартовой одинадцятке "Вест Хэма" еще в феврале в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед". А в Премьер-лиге на его счету всего одно появление в основном составе в прошлом сезоне - в декабрьской встрече против "Саутгемптона".

Поединок между "Ньюкаслом" и "Вест Хэмом" начнется в 16:00.

Читайте такжеНьюкасл - Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.08.2021
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Ньюкасл Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
15.08.2021 в 15:36
Ти-ж оцінило,тобі видніше...
Ответить
0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
15.08.2021 в 15:33
Бревноленко на колени встал? Как трогательно! Уверен, полярные петухи оценят это по достоинству :)
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...