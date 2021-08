Ярмоленко начнет стартовый матч нового сезона в АПЛ для Вест Хэма в запасе

"Ньюкасл" и "Вест Хэм" личной встречей начнут для себя сезон 2021/2022 гг .. Украинский вингер Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав "молотобойцев" на этот поединок.

Here's how we line up for our first match of the 2021/22 @premierleague season...#NEWWHU pic.twitter.com/JM1xnPSABy