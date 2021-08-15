Ярмоленко начнет стартовый матч нового сезона в АПЛ для Вест Хэма в запасе
Для Андрея пока все по-старому
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" и "Вест Хэм" личной встречей начнут для себя сезон 2021/2022 гг .. Украинский вингер Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав "молотобойцев" на этот поединок.
Here's how we line up for our first match of the 2021/22 @premierleague season...#NEWWHU pic.twitter.com/JM1xnPSABy— West Ham United (@WestHam) August 15, 2021
Последний раз Андрей выходил в стартовой одинадцятке "Вест Хэма" еще в феврале в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед". А в Премьер-лиге на его счету всего одно появление в основном составе в прошлом сезоне - в декабрьской встрече против "Саутгемптона".
Поединок между "Ньюкаслом" и "Вест Хэмом" начнется в 16:00.
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