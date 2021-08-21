Роман Яремчук - в стартовом составе Бенфики на матч с Жил Висенте

Украинский форвард Роман Яремчук попал в стартовый состав "Бенфики" на матч с "Жил Висенте". Это его второе появление с первых минут в Лиге Сагриш.

В прошлом туре чемпионата Роман также вышел в стартовом составе и сумел забить гол, а также сделать результативную передачу в поединке с "Арокой".

Сегодня украинец сыграет в паре с форвардом Гонсало Рамосом.