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Роман Яремчук - в стартовом составе Бенфики на матч с Жил Висенте

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Украинец вновь получит возможность проявить себя

Роман Яремчук - в стартовом составе Бенфики на матч с Жил Висенте

фото - FC Benfica

Новина українською

Украинский форвард Роман Яремчук попал в стартовый состав "Бенфики" на матч с "Жил Висенте". Это его второе появление с первых минут в Лиге Сагриш.

В прошлом туре чемпионата Роман также вышел в стартовом составе и сумел забить гол, а также сделать результативную передачу в поединке с "Арокой".

Сегодня украинец сыграет в паре с форвардом Гонсало Рамосом.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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