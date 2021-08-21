Роман Яремчук - в стартовом составе Бенфики на матч с Жил Висенте
Украинец вновь получит возможность проявить себя
фото - FC Benfica
Украинский форвард Роман Яремчук попал в стартовый состав "Бенфики" на матч с "Жил Висенте". Это его второе появление с первых минут в Лиге Сагриш.
В прошлом туре чемпионата Роман также вышел в стартовом составе и сумел забить гол, а также сделать результативную передачу в поединке с "Арокой".
Сегодня украинец сыграет в паре с форвардом Гонсало Рамосом.
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