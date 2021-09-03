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Коваленко: По сравнению с чемпионатом Украины, каждая игра в Италии - это битва

Наши за границей
(1 голосов)

Итальянская "Специя" провела презентацию украинца

Коваленко: По сравнению с чемпионатом Украины, каждая игра в Италии - это битва

Фото: acspezia

Новина українською

Украинский полузащитник Виктор Коваленко ответил на вопросы журналистов на своей презентации в качестве футболиста "Специи".

- В чем разница между Украиной и Италией?

- В Италии, по сравнению с чемпионатом Украины, каждая игра – битва. Здешний опыт многое мне даст.

- Какая роль на футбольном поле тебе ближе?

- Я всегда играл восьмерку или десятку в полузащите. Если тренер увидит меня в другой роли – я готов.

- У тебя были физические проблемы. Как самочувствие сейчас?

- Чувствую себя сейчас хорошо. У меня были проблемы с физической формой, когда я только приехал в Италию. Отличается тренировочный процесс в Украине и здесь. Сейчас я в полном порядке и готов помочь команде.

- Что думаешь о Тиаго Мотте?

- Мы играли друг против друга в Лиге чемпионов. Как тренер он хочет играть в пас, чтобы команда играла первым номером на поле. Спустя время мы будем играть так, как он хочет.

- У вас молодая команда, в которой нет такого лидера, как Ибрагимович. В чем сила вашего коллектива?

- Один человек в поле не воин. Когда команда вместе – приходит и результат. Конечно, должен быть человек, который может развеселить команду в раздевалке, но на футбольном поле должна быть команда.

Много новых игроков, нам нужно немножко сыграться. Все игроки квалифицированные. Спустя короткое время не будет никаких проблем, – сказал Коваленко.

Напомним, Коваленко перешел из "Аталанты" в "Специю" на правах аренды до конца сезона.

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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Комментарии (10)
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Водитель трамвая (Бухарест)
03.09.2021 в 10:10
Вот это подгорает у продавцов дырявых бревен :)
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dabo49
03.09.2021 в 09:35
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
jioberd (Xerwe)
03.09.2021 в 09:27
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вотking-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
0
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Stuntriding (Киев)
03.09.2021 в 09:19
Голден бревно во что там бьётся?Ну разве что, на лавочке в Чапая шашками бьётся?
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0
0
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
03.09.2021 в 09:17
Звідки лавочнику знати які там битви?))))
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
03.09.2021 в 09:38
дивився по телевізору
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0
0
Golfik25 (Киев)
03.09.2021 в 08:44
Каждый матч это битва, ответил баночник, который ещё не разу не выходил на поле)))
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+3
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
03.09.2021 в 09:40
а 4 минуты за Аталанту в основном составе играл!!! это что - мало???
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0
0
C_Ballack (Днепр)
03.09.2021 в 08:42
Только в этих битвах ты зритель...
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+3
0
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ascent (Луксор)
03.09.2021 в 08:21
Де Дзерби только этого не говори...
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+2
-1


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