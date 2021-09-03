Коваленко: По сравнению с чемпионатом Украины, каждая игра в Италии - это битва

Украинский полузащитник Виктор Коваленко ответил на вопросы журналистов на своей презентации в качестве футболиста "Специи".

- В чем разница между Украиной и Италией?

- В Италии, по сравнению с чемпионатом Украины, каждая игра – битва. Здешний опыт многое мне даст.

- Какая роль на футбольном поле тебе ближе?

- Я всегда играл восьмерку или десятку в полузащите. Если тренер увидит меня в другой роли – я готов.

- У тебя были физические проблемы. Как самочувствие сейчас?

- Чувствую себя сейчас хорошо. У меня были проблемы с физической формой, когда я только приехал в Италию. Отличается тренировочный процесс в Украине и здесь. Сейчас я в полном порядке и готов помочь команде.

- Что думаешь о Тиаго Мотте?

- Мы играли друг против друга в Лиге чемпионов. Как тренер он хочет играть в пас, чтобы команда играла первым номером на поле. Спустя время мы будем играть так, как он хочет.

- У вас молодая команда, в которой нет такого лидера, как Ибрагимович. В чем сила вашего коллектива?

- Один человек в поле не воин. Когда команда вместе – приходит и результат. Конечно, должен быть человек, который может развеселить команду в раздевалке, но на футбольном поле должна быть команда.

Много новых игроков, нам нужно немножко сыграться. Все игроки квалифицированные. Спустя короткое время не будет никаких проблем, – сказал Коваленко.

Напомним, Коваленко перешел из "Аталанты" в "Специю" на правах аренды до конца сезона.