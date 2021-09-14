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Роман Яремчук получил свой рейтинг в FIFA 22

Наши за границей
(2 голосов)

Футбольный симулятор обновил показатели игроков

Роман Яремчук получил свой рейтинг в FIFA 22

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Новина українською

FIFA 22 представил рейтинги футболистов. Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук также получил свой показатель в новой части футбольного симулятора.

Карточка украинца имеет показатель 77. В прошлой версии игры рейтинг Романа составлял 75.

Отметим, что самый высокий рейтинг у защитника Алехандро Гримальдо (82) и вингера Рафа (82).

Напомним, уже сегодня, 14 сентября "Бенфика" сыграет с "Динамо" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Источник:
slbenfica_en

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.09.2021 в 12:39
Сегодня и посмотрим!
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