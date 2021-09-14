Роман Яремчук получил свой рейтинг в FIFA 22
Футбольный симулятор обновил показатели игроков
Фото: Gualter Fatia/Getty Images
FIFA 22 представил рейтинги футболистов. Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук также получил свой показатель в новой части футбольного симулятора.
Карточка украинца имеет показатель 77. В прошлой версии игры рейтинг Романа составлял 75.
Отметим, что самый высокий рейтинг у защитника Алехандро Гримальдо (82) и вингера Рафа (82).
Напомним, уже сегодня, 14 сентября "Бенфика" сыграет с "Динамо" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.
Here's our players' #FIFARatings in FIFA22!— SL Benfica (@slbenfica_en) September 13, 2021
Powered By SL Benfica, only in FIFA22!#FIFA22 #FUT22 #poweredbyfootball https://t.co/QDZli8QEzs pic.twitter.com/o4Rz7d5bJt
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