Роман Яремчук получил свой рейтинг в FIFA 22

FIFA 22 представил рейтинги футболистов. Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук также получил свой показатель в новой части футбольного симулятора.

Карточка украинца имеет показатель 77. В прошлой версии игры рейтинг Романа составлял 75.

Отметим, что самый высокий рейтинг у защитника Алехандро Гримальдо (82) и вингера Рафа (82).

Напомним, уже сегодня, 14 сентября "Бенфика" сыграет с "Динамо" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.

Here's our players' #FIFARatings in FIFA22!



Powered By SL Benfica, only in FIFA22!#FIFA22 #FUT22 #poweredbyfootball https://t.co/QDZli8QEzs pic.twitter.com/o4Rz7d5bJt