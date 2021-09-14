Малиновский - в сборной 3-го тура Серии А по версии SofaScore
Портал оценил его действия в 8,3 балла
Фото: ФК Аталанта
Украинский полузащитник Руслан Малиновский попал в символическую сборную по итогам 3-го тура Серии А по версии SofaScore.
28-летний украинец вышел на замену во втором тайме и провел на поле 40 минут. За это время Руслан результативными действиями не отметился.
Его действия статистический портал оценил в 8,3 балла.
Напомним, что в текущем сезоне Малиновский за "Аталанту" провел 3 матча.
Читайте такжеМалиновский провел почти целый второй тайм в игре с Фиорентиной и стал лучшим игроком Аталанты
Team of the Week provided by SofaScore LiveScore
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:SofaScore
Популярное сейчас
- Роман Яремчук получил свой рейтинг в FIFA 22
- Один из лучших хавбеков того времени: сегодня Владимир Мунтян отмечает юбилей
- Динамо - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 14.09.2021
- Стал известен рейтинг Александра Зинченко в FIFA 22
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
usovvictor (Kharkov)
14.09.2021 в 15:44
Ответить
0
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
14.09.2021 в 15:40
Ответить
+1
0
Leolion (Alicante)
14.09.2021 в 15:30
Ответить
+2
-2
вася100500 (хуст)
14.09.2021 в 15:23
Ответить
0
-2
armik (Киев)
14.09.2021 в 14:10
Ответить
+3
-2
Лучшие букмекеры
загрузка...