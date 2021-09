Малиновский - в сборной 3-го тура Серии А по версии SofaScore

Украинский полузащитник Руслан Малиновский попал в символическую сборную по итогам 3-го тура Серии А по версии SofaScore.

28-летний украинец вышел на замену во втором тайме и провел на поле 40 минут. За это время Руслан результативными действиями не отметился.

Его действия статистический портал оценил в 8,3 балла.

Напомним, что в текущем сезоне Малиновский за "Аталанту" провел 3 матча.

Team of the Week provided by SofaScore LiveScore