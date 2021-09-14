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Малиновский - в сборной 3-го тура Серии А по версии SofaScore

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(1 голосов)

Портал оценил его действия в 8,3 балла

Малиновский - в сборной 3-го тура Серии А по версии SofaScore

Фото: ФК Аталанта

Новина українською

Украинский полузащитник Руслан Малиновский попал в символическую сборную по итогам 3-го тура Серии А по версии SofaScore.

28-летний украинец вышел на замену во втором тайме и провел на поле 40 минут. За это время Руслан результативными действиями не отметился.

Его действия статистический портал оценил в 8,3 балла.

Напомним, что в текущем сезоне Малиновский за "Аталанту" провел 3 матча.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Фиорентина (Флоренция)
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Источник:
SofaScore

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Комментарии (5)
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usovvictor (Kharkov)
14.09.2021 в 15:44
...хороший игрок, но в свои 28 с такими тараканами в голове. Иногда надо понимать ситуацию, особенно в отношениях... Слишком обидчив, значит на поле неустойчив, играет по настроению...
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0
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
14.09.2021 в 15:40
Вы всё врёте,Петракову виднее,он был в составе чемпионов U 20? Нет! Так что не нужно нам это всё,это ниочём не говорит ,иш ты звезда нашлася
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+1
0
Leolion (Alicante)
14.09.2021 в 15:30
Дворовая лига, человеку просто повезло, да и прошлый сезон везением был. У нас есть эксперты, которые скажут, стоит ли вызывать такого игрока в сборную. Ах да, Буяльский и Шапаренко тоже слабы, главный тренер не видит их в составе.
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+2
-2
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вася100500 (хуст)
14.09.2021 в 15:23
Вы чо там, красунь пересмотрелись??? Малина вышел на замену во втором тайме, при счете 0-2! и сыграл 40 минут!
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0
-2
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armik (Киев)
14.09.2021 в 14:10
Нихрена итальяшки не смыслят в эту гульку.Надо консультироваться у Петракова и его холуев, если на то пошло.
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+3
-2


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