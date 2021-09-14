2 удара и 100% точных передач. Статистика Яремчука в матче с Динамо
В целом, Роман провел средний матч
Александр Приходько - UA-Футбол
Украинский форвард Бенфики Роман Яремчук вышел в стартовом составе своей команды на матч 1-го тура
Украинец отыграл 60 минут и за это время сделал 15 касаний при 100% точности передач, нанес два удара по воротам и сделал 5 потерь.
Whoscored поставил Роману оценку 6.1, Sofascore – 6.3.
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Комментарии (2)
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DK с 6 лет (Киев)
15.09.2021 в 01:12
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2.dc (Николаев)
15.09.2021 в 01:00
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