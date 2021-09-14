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2 удара и 100% точных передач. Статистика Яремчука в матче с Динамо

Наши за границей
(1 голосов)

В целом, Роман провел средний матч

2 удара и 100% точных передач. Статистика Яремчука в матче с Динамо

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Украинский форвард Бенфики Роман Яремчук вышел в стартовом составе своей команды на матч 1-го тура Лиги чемпионов против Динамо.

Украинец отыграл 60 минут и за это время сделал 15 касаний при 100% точности передач, нанес два удара по воротам и сделал 5 потерь.

Whoscored поставил Роману оценку 6.1, Sofascore – 6.3.

2 удара и 100% точных передач. Статистика Яремчука в матче с Динамо - изображение 1
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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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DK с 6 лет (Киев)
15.09.2021 в 01:12
Ну вот, мы еще не однго продадим)) Сурок именно на это настроен(
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2.dc (Николаев)
15.09.2021 в 01:00
Все в порядке, Роман не подвел … ну а 100% касаний и полукасаний при 0 голов - как для форварда, это как мертвому припарка …
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