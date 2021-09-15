Зинченко в старте Сити на матч ЛЧ против Лейпцига
Александр выйдет в стартовом составе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко примет участие в домашнем матче 1-го тура
Александр выйдет в стартовом составе своей команды.
Напомним, что поединок начнется в 22:00.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Зинченко провел 2 матча в составе Манчестер Сити, результативными действиями не отмечался.
Your #UCL starting XI for tonight! ????— Manchester City (@ManCity) September 15, 2021
XI | Ederson, Cancelo, Dias (C), Ake, Zinchenko, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Torres, Mahrez.
SUB | Carson, Slicker, Walker, Sterling, Gundogan, Jesus, Fernandinho, Foden, Palmer, Lavia.
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/EWdOPGnE1h
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