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Зинченко в старте Сити на матч ЛЧ против Лейпцига

Наши за границей
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(1 голосов)

Александр выйдет в стартовом составе

Зинченко в старте Сити на матч ЛЧ против Лейпцига

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко примет участие в домашнем матче 1-го тура Лиги чемпионов против РБ лейпциг.

Александр выйдет в стартовом составе своей команды.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Зинченко провел 2 матча в составе Манчестер Сити, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко РБ Лейпциг
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.09.2021 в 22:02
Новость то какая.
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kalan-86 (Анкара)
15.09.2021 в 21:25
Удачи Саня.
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