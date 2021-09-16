Качараба получил перелом скуловой дуги и пропустит 4-6 недель
Очень неприятная травма украинца
SK Slavia Prague
Украинский защитник "Славии" Тарас Качараба получил серьезную травму в матче 1-го тура
Во втором тайме футболист покинул поле из-за перелома скуловой дуги.
По предварительны данным, 26-летний футболист пропустит 4-6 недель.
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Источник:Твиттер Славии
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