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Качараба получил перелом скуловой дуги и пропустит 4-6 недель

Наши за границей
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Очень неприятная травма украинца

Качараба получил перелом скуловой дуги и пропустит 4-6 недель

SK Slavia Prague

Новина українською

Украинский защитник "Славии" Тарас Качараба получил серьезную травму в матче 1-го тура Лиги конференций с "Унионом" (3:1).

Во втором тайме футболист покинул поле из-за перелома скуловой дуги.

По предварительны данным, 26-летний футболист пропустит 4-6 недель.

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В статье: Тарас Качараба Славия (Прага)
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Источник:
Твиттер Славии

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