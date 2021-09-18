Малиновский попал в стартовый состав на матч с Салернитаной
Украинец получит возможность проявить себя
Фото: ФК Аталанта
Сегодня в поединке 4-го тура Серии А встретятся "Салернитана" и "Аталанта" из Бергамо. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.
В составе команды гостей выйдет в стартовом составе украинский полузащитник Руслан Малиновский.
Аталанта: Муссо, Демирал, Паломино, Толои, Госенс, Пашалич, Фройлер, Мехле, Миранчук, Малиновский, Сапата.
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