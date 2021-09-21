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  4. Малиновский отдал ассист в матче с Сассуоло. Это его первое результативное действие в сезоне
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Малиновский отдал ассист в матче с Сассуоло. Это его первое результативное действие в сезоне

Наши за границей
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(1 голосов)

Аталанта открыла счет уже на 4-й минуте

Малиновский отдал ассист в матче с Сассуоло. Это его первое результативное действие в сезоне

Faisal HQ

Новина українською

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды на матч 5-го тура Серии А против Сассуоло.

Бергамаски открыли счет уже на 4-й минуте, при этом во взятии ворот поучаствовал и Руслан – украинец отдал голевой пас на Госенса, который и забил гол.

Напомним, что это первое результативное действие Малиновского в нынешнем сезоне в 6 матчах за Аталанту.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (8)
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armik (Киев)
21.09.2021 в 23:49
Слабак!Пас надо давать назад и ближнему, как шапаренко.
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0
0
kalan-86 (Анкара)
21.09.2021 в 23:46
«Нах нашей сборной такие игроки»…подумал Петраков и продолжил закручивать очередную банку огурцов на зиму.
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+1
0
Камонплей
21.09.2021 в 23:25
Тут так розкудахтались на 5й хвилині, а по факту перший замінений і мало не залишив команду в мешності.
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0
-1
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Rezerf (Чернігів)
21.09.2021 в 22:46
Він і у другому голі прийняв участь
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+1
-1
Kardan (Житомир)
21.09.2021 в 22:44
Да уж , теперь Малина будет доказывать, а Петраков думать, что это не мальчики по 19 лет, а уже личности, которых нужно объединить и заставить поверить в тренера и команду которую он строит.....
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+3
-2
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Il Gatto
21.09.2021 в 22:41
В цій атакуючій фінальній фазі участь діє 5 футболістів Аталанти. Для Фізрукова це апріорі неможливо, там максимум 3 гравця будуть, решта в «автобусі» сидітиме, щоб не пропустити контру. Ще більший ор, що він так грав проти казахів і так буде грати проти боснійців. А так да, нульовий і провальний Маліновський не грає, зате є успішні та ефективні Булеца і Кочергін — Ф - значить фізрук.
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+4
-2
Ol-g (Одесса)
21.09.2021 в 22:13
Норм.
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+3
0
FCDD-1918 (Днепр)
21.09.2021 в 22:10
Смачно прострелил "ненужный" игрок, это не передача в полсилы на 2 метра ))
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+5
-1


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