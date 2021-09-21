Малиновский отдал ассист в матче с Сассуоло. Это его первое результативное действие в сезоне

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды на матч 5-го тура Серии А против Сассуоло.

Бергамаски открыли счет уже на 4-й минуте, при этом во взятии ворот поучаствовал и Руслан – украинец отдал голевой пас на Госенса, который и забил гол.

Напомним, что это первое результативное действие Малиновского в нынешнем сезоне в 6 матчах за Аталанту.