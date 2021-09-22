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Гасперини: С технической точки зрения Малиновский должен прибавить

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Наставник оценил игру украинского полузащитника

Гасперини: С технической точки зрения Малиновский должен прибавить

Фото: twitter.com/atalanta_bc

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над "Сассуоло" (2:1).

"Хорошая игра, "Сассуоло" тоже нужно отдать должное – у них быстрая, техничная команда с отличными форвардами.

У нас плохо получалось во втором тайме, а первый мы выиграли 2:1, хотя счет не отражал того, что происходило на поле. Но в целом считаю результат закономерным.

Наши проблемы – нехватка остроты и простые ошибки в передачах, в том числе в обостряющих. Нам не хватает точности, и это мешает играть, но, с другой стороны, такую проблему довольно легко решить", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Также специалист оценил игру украинского полузащитника Руслана Малиновского, который отметился результативным действием в этом поединке.

"У нас не так много выходов в атаку. Малиновский должен прямо сейчас поднять техническую ставку. Он хорош, как и другие, но с технической точки зрения он должен прибавить" , - цитирует наставника CalcioNews.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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