Гасперини: С технической точки зрения Малиновский должен прибавить

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над "Сассуоло" (2:1).

"Хорошая игра, "Сассуоло" тоже нужно отдать должное – у них быстрая, техничная команда с отличными форвардами.

У нас плохо получалось во втором тайме, а первый мы выиграли 2:1, хотя счет не отражал того, что происходило на поле. Но в целом считаю результат закономерным.

Наши проблемы – нехватка остроты и простые ошибки в передачах, в том числе в обостряющих. Нам не хватает точности, и это мешает играть, но, с другой стороны, такую проблему довольно легко решить", – приводит слова Гасперини Football Italia.