Конкурент для FIFA: Зинченко сообщил о начале сотрудничества с новой футбольной игрой от белорусов

Футболист национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко объявил о сотрудничестве с новым футбольным симулятором UFL.

"Кладу карты на стол. Сегодня я с гордостью объявляю о своем партнерстве с UFL. Долгожданным симулятором в жанрах футбольных видеоигр. Вот особый дизайн моей карты игрока. Как представителю бренда мне не терпится рассказать больше о том, что такое #fairtoplay, поэтому следите за обновлениями".

UFL – ожидаемая компьютерная игра в жанре футбольного симулятора, разрабатываемая и издаваемая белорусской компанией Strikerz. Слоган игры – "Играй бесплатно, играй честно". Разработка проекта ведется с 2016 года на движке Unreal Engine при участии спортивной аналитической фирмы InStat и организации FIFPro. Ранее был опубликован короткий тизер-трейлер симулятора – на видео можно заметить кадр с бутсой Зинченко ("No Zina – No Party").