Гвардиола: Зинченко, Стоунз, Ляпорт, Родри и Гюндоган – все они травмированы
Пеп на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола предоставил обновленную информацию о травмах игроков "горожан". Завтра, 21 сентября, команда испанца сыграет в третьем раунде Кубка Лиги против коллектива "Уиком Уондерерс".
"У Родри небольшая мышечная проблема. Не знаю, сколько дней займет его восстановление. Врач не мог сказать мне точно. Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Родри и Гюндоган – все они тоже травмированы".
Напомним, украинец сыграл за "Сити" в поединке 1-го тура ЛЧ против "РБ Лейпциг" (6:3). Зинченко провел на поле все 90 минут и получил высокие оценки от статистических порталов.
Популярное сейчас
- Соболь: Малиновского будет не хватать сборной, но это решение Петракова
- Денисов: Вопрос к владельцу Мариуполя - брать в аренду, а затем команда с Шахтером не играет
- Вот это камбэчище! Валенсия - Реал 1:2. Видео голов и обзор матча
- Близниченко: Узнал от агента, что меня убрали из Шерифа
- Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО
- Соблазнительная звезда мужских журналов станет ведущей нового проекта на каналах Футбол. ФОТО
Новости по теме
- 16:57 Украинские Лучший вариант в нынешней ситуации. Выступление в защиту Александра Петракова
- 08:24 Зарубежные Красивые истории ребят из Челси, нервный тик Пепа, слезы и ошибка (?!) Зинченко. Аудиомнение #97
- 09:11 Зарубежные Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов