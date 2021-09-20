Гвардиола: Зинченко, Стоунз, Ляпорт, Родри и Гюндоган – все они травмированы

Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола предоставил обновленную информацию о травмах игроков "горожан". Завтра, 21 сентября, команда испанца сыграет в третьем раунде Кубка Лиги против коллектива "Уиком Уондерерс".

"У Родри небольшая мышечная проблема. Не знаю, сколько дней займет его восстановление. Врач не мог сказать мне точно. Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Родри и Гюндоган – все они тоже травмированы".

Напомним, украинец сыграл за "Сити" в поединке 1-го тура ЛЧ против "РБ Лейпциг" (6:3). Зинченко провел на поле все 90 минут и получил высокие оценки от статистических порталов.