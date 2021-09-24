Безус отметился ассистом, но Гент не сумел обыграть Андерлехт

В рамках пятого тура бельгийской Лиги Жупиле "Андерлехт" на своем поле принимал "Гент". Матч завершился вничью со счетом 1:1.

В составе гостей в старте вышел украинский полузащитник Роман Безус. На 39-й минуте украинец отметился ассистом на Алессио Кастро-Монтеса. Однако уже во втором тайме Рафаелов сумел сравнять счет, реализовав пенальти.

На 90+2 минуте Безуса заменили на Мбойо.

Отметим, что в заявке "Андерлехта" на матч с "Гентом" был украинец Богдан Михайличенко. Он провел весь поединок на скамейке запасных.

Андерлехт — Гент 1:1

Голы: Кастро-Монтес, 39, Рафаелов, 59