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Безус отметился ассистом, но Гент не сумел обыграть Андерлехт

Наши за границей
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Команды не выявили сильнейшего

Безус отметился ассистом, но Гент не сумел обыграть Андерлехт

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

В рамках пятого тура бельгийской Лиги Жупиле "Андерлехт" на своем поле принимал "Гент". Матч завершился вничью со счетом 1:1.

В составе гостей в старте вышел украинский полузащитник Роман Безус. На 39-й минуте украинец отметился ассистом на Алессио Кастро-Монтеса. Однако уже во втором тайме Рафаелов сумел сравнять счет, реализовав пенальти.

На 90+2 минуте Безуса заменили на Мбойо.

Отметим, что в заявке "Андерлехта" на матч с "Гентом" был украинец Богдан Михайличенко. Он провел весь поединок на скамейке запасных.

Андерлехт — Гент 1:1

Голы: Кастро-Монтес, 39, Рафаелов, 59

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В статье: Роман Безус Андерлехт (Брюссель) Гент
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dabo71
24.09.2021 в 09:11
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