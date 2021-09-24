  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Кухаревич дебютирует за Лувьен в матче против Соболя
В тренде

Кухаревич дебютирует за Лувьен в матче против Соболя

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Оба украинца выйдут в стартовом составе

Кухаревич дебютирует за Лувьен в матче против Соболя

фото - ФК Левен

Новина українською

Украинский форвард Николай Кухаревич дебютирует в составе бельгийского "Лувьена".

Читайте такжеКухаревич: Нужно быть реалистом. Конкурировать за место в основе Труа чрезвычайно сложно

Украинец выйдет в стартовом составе своей команды в сегодняшнем матче чемпионата Бельгии против "Брюгге", который начнется в 21:45.

Отдельно отметим, что в составе "Брюгге" выйдет украинский защитник Эдуард Соболь.

Напомним, что "Лувьен" в конце августа арендовал Кухаревича у французского "Труа".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Эдуард Соболь Николай Кухаревич Лувьен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...