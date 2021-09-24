Кухаревич дебютирует за Лувьен в матче против Соболя

Украинский форвард Николай Кухаревич дебютирует в составе бельгийского "Лувьена".

Украинец выйдет в стартовом составе своей команды в сегодняшнем матче чемпионата Бельгии против "Брюгге", который начнется в 21:45.

Отдельно отметим, что в составе "Брюгге" выйдет украинский защитник Эдуард Соболь.

Напомним, что "Лувьен" в конце августа арендовал Кухаревича у французского "Труа".