Кухаревич дебютирует за Лувьен в матче против Соболя
Оба украинца выйдут в стартовом составе
фото - ФК Левен
Украинский форвард Николай Кухаревич дебютирует в составе бельгийского "Лувьена".
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Украинец выйдет в стартовом составе своей команды в сегодняшнем матче чемпионата Бельгии против "Брюгге", который начнется в 21:45.
Отдельно отметим, что в составе "Брюгге" выйдет украинский защитник Эдуард Соболь.
Напомним, что "Лувьен" в конце августа арендовал Кухаревича у французского "Труа".
Kuharevych meteen in de basis! ????#cluohl #samensterker #coyw pic.twitter.com/hbbAWUsHRt— Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) September 24, 2021
???? Team news!— Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 24, 2021
Let's do this! ????⚫ #CluOhl pic.twitter.com/ji32SIebbg
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