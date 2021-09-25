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Малиновский забил первый гол в сезоне в ворота Интера - ВИДЕО

Наши за границей
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(1 голосов)

Руслан сравнял счет в игре с "нерадзурри"

Малиновский забил первый гол в сезоне в ворота Интера - ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 6-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде играет против миланского "Интера".

Счет в поединке открыл форвард миланцев Лаутаро Мартинес на 5-й минуте встречи. А на 30-й атакующий полузащитник гостей Руслан Малиновский пробил из-за пределов штрафной площади и установил паритет на табло.

Этот забитый мяч стал первым в текущем сезоне для украинского хавбека в футболке итальянского клуба. В прошлом туре чемпионата Италии 28-летний Руслан вышел также в старте и отметился ассистом в игре против "Сассуоло".

Видео гола Малиновского

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В статье: Аталанта (Бергамо) Интер (Милан)
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Комментарии (26)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.09.2021 в 21:02
Гарний гол, тим більше Інтеру. Але чому ми не бачили такі голи від Руслана казахам чи фіннам?...
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0
0
Просто любитель (Днепр)
25.09.2021 в 21:04
Наконец то реальный коммент. Голы забивать это его работа,а в сборной он нихрена не работает. Поэтому и досвидос
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0
0
avatar
Romerik (YNWA)
25.09.2021 в 21:05
Опять же я тебе отвечаю. Почему именно в сборной его работа забивать голы???
0
0
Ol-g (Одесса)
25.09.2021 в 20:52
Дуже класно!
Ответить
+1
0
Просто любитель (Днепр)
25.09.2021 в 20:51
Хоть бы раз так за сборную ударил. А потом обижается что его нафиг послали
Ответить
0
-2
avatar
Romerik (YNWA)
25.09.2021 в 20:56
Твой ник правильно тебя описывает..
Ответить
+1
-1
Просто любитель (Днепр)
25.09.2021 в 20:59
А твой вообще из космоса
0
-1
avatar
uа-football-2021 (Київ)
25.09.2021 в 20:35
Зате Буяльський забиваэ ЧОРНОМОРЦЮ! ЙОГО В ЗБІРНУ!!!
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+3
-1
Cherkasskiy (Черкаси)
25.09.2021 в 20:31
Чем лучше играет Малина тем ниже авторитет Петракова)
Ответить
+2
-1
Bandura (Klagenfurt)
25.09.2021 в 20:26
Маліна сьогодні був в ударі…зате Пердакову він не потрібен,..старий пердун-маразматик
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+1
-1
Просто любитель (Днепр)
25.09.2021 в 20:53
Если он хоть один гол такой забил,то может и нужен был . А так он не напрягается в СБУ,там же не платят миллионы,а в клубе платят
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0
0
Leolion (Alicante)
25.09.2021 в 20:13
Вы бы видели что он делает сейчас в матче! Каждая атака заканчивается либо ударом Малины, либо его пасом.
Ответить
+2
-1
Spivakj (Кривой Рог)
25.09.2021 в 20:16
Одной левой разбирает ИНТЕР!
Ответить
+2
-1
Leolion (Alicante)
25.09.2021 в 20:38
Просто интересно, кто ставит минусы комментарию, где хвалят игрока? Насколько должно быть нечего делать? Или это возможность поднять самооценку?)
Ответить
0
-1
Spivakj (Кривой Рог)
25.09.2021 в 20:11
Та Малина зверюга) в начале второго тайма мог заносить мячик в ворота! Штрафной, ШТАНГА!
Ответить
+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.09.2021 в 20:08
Нет места ему, пока не продадут Шкапаренко и Циганкова!
Ответить
+2
-3
avatar
Litb@rski (Кёльн)
25.09.2021 в 19:58
Интересно , а пердаков смотрит этот матч или он Рух Динамо созерцает....
Ответить
+5
-5
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.09.2021 в 20:07
Передергивает на Шкапаренко и падение голубых))))
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+4
-3
Пришта Литин (Київ)
25.09.2021 в 20:25
фрицьі давно твой гнилой пердак отодрали.
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0
0
avatar
Romerik (YNWA)
25.09.2021 в 19:54
Петраков ... Як я поняв збірна грає з вузькими вінгерами, або з інсайдами, так як грає в Аталанті Маліна. Но не подумати наперед що можна його брати на заміну на право чи ліво замість ярмоли з циганковим, то провтик його..
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+2
-2
Footballers (Умань)
25.09.2021 в 19:53
Та фігня,Інтер дворовая команда їй всі забивають-Петракову видніше.А об"єктивно Малиновський по першому таймі кращий в Аталанті
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+5
-2
avatar
att119 (Луцьк)
25.09.2021 в 19:51
А як положив
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+6
-1
Spivakj (Кривой Рог)
25.09.2021 в 19:49
АААА!! после удара Малины вратарь отбивает и игрок Аталаны добивает! Там 1-2 Малина лучший!!! Удары конечно не балуйся и рейтинг у Малины 8.2 !Привет полудурку пидракову))))
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+6
-3
Просто любитель (Днепр)
25.09.2021 в 20:55
Полудурок ты. Почему малина в сборной нихрена не показал?
Ответить
0
-2
Spivakj (Кривой Рог)
25.09.2021 в 19:49
Аааа!! Какой гол забивает МАЛИНА!!! Там 1-1
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+5
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.09.2021 в 19:48
Вітання Петракову..
Ответить
+7
-3


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