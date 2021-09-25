Малиновский забил первый гол в сезоне в ворота Интера - ВИДЕО

В рамках 6-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде играет против миланского "Интера".

Счет в поединке открыл форвард миланцев Лаутаро Мартинес на 5-й минуте встречи. А на 30-й атакующий полузащитник гостей Руслан Малиновский пробил из-за пределов штрафной площади и установил паритет на табло.

Этот забитый мяч стал первым в текущем сезоне для украинского хавбека в футболке итальянского клуба. В прошлом туре чемпионата Италии 28-летний Руслан вышел также в старте и отметился ассистом в игре против "Сассуоло".

Видео гола Малиновского