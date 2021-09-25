Малиновский забил первый гол в сезоне в ворота Интера - ВИДЕО
Руслан сравнял счет в игре с "нерадзурри"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 6-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде играет против миланского "Интера".
Счет в поединке открыл форвард миланцев Лаутаро Мартинес на 5-й минуте встречи. А на 30-й атакующий полузащитник гостей Руслан Малиновский пробил из-за пределов штрафной площади и установил паритет на табло.
Этот забитый мяч стал первым в текущем сезоне для украинского хавбека в футболке итальянского клуба. В прошлом туре чемпионата Италии 28-летний Руслан вышел также в старте и отметился ассистом в игре против "Сассуоло".
Видео гола Малиновского
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