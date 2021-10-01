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Вернидуб: Целей на группу ЛЧ пока никаких нет, посмотрим после матча с Шахтером

Наши за границей
(1 голосов)

Наставник Шерифа не спешит с прогнозами

Вернидуб: Целей на группу ЛЧ пока никаких нет, посмотрим после матча с Шахтером

fc-sheriff.com

Новина українською

Украинский главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб уверяет, что несмотря на две победы в двух первых матчах ЛЧ, пока не думает о плей-офф турнира.

– Мотивация на "Реал" – она какая?

– У нас интернациональная команда, и к каждому матчу нужны новые слова, которые заденут за живое, за сердце, чтобы игроки вышли как на последний бой. В наш век есть интернет, легче читать много книг и брать оттуда хорошие высказывания. Секрет раскрывать не буду, но, например, беру какие-то вещи из Омара Хайяма. Всегда можно придумать цитату, соответствующую ситуации. И донести её до команды.

Тем более понимаю английский: говорить не могу, но на троечку его знаю и до Нового Года должен подтянуть. Отдельно языком не занимаюсь. Я самоучка, времени нет, утром – на базу, домой – только поздно вечером.

– Читали, что испанские СМИ называли вас проходной командой?

– Не обращаю внимания. Пусть продолжают так писать про нас.

– У вас уже шесть очков. Какие реалистичные цели на эту Лигу чемпионов?

– Целей на группу пока никаких. Впереди четыре тура. Поверьте, всё только начинается. Нужно готовиться к каждой игре и идти шаг за шагом. 7 декабря у нас последняя игра с "Шахтёром" – там и посмотрим.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Источник:
Чемпионат

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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
01.10.2021 в 16:56
Не смотря на прекрасный старт, что-то мне подсказывает, что максимум для Шерифа будет ЛЕ.
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