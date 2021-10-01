Вернидуб: Целей на группу ЛЧ пока никаких нет, посмотрим после матча с Шахтером
Наставник Шерифа не спешит с прогнозами
fc-sheriff.com
Украинский главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб уверяет, что несмотря на две победы в двух первых матчах
– Мотивация на "Реал" – она какая?
– У нас интернациональная команда, и к каждому матчу нужны новые слова, которые заденут за живое, за сердце, чтобы игроки вышли как на последний бой. В наш век есть интернет, легче читать много книг и брать оттуда хорошие высказывания. Секрет раскрывать не буду, но, например, беру какие-то вещи из Омара Хайяма. Всегда можно придумать цитату, соответствующую ситуации. И донести её до команды.
Тем более понимаю английский: говорить не могу, но на троечку его знаю и до Нового Года должен подтянуть. Отдельно языком не занимаюсь. Я самоучка, времени нет, утром – на базу, домой – только поздно вечером.
– Читали, что испанские СМИ называли вас проходной командой?
– Не обращаю внимания. Пусть продолжают так писать про нас.
– У вас уже шесть очков. Какие реалистичные цели на эту Лигу чемпионов?
– Целей на группу пока никаких. Впереди четыре тура. Поверьте, всё только начинается. Нужно готовиться к каждой игре и идти шаг за шагом. 7 декабря у нас последняя игра с "Шахтёром" – там и посмотрим.
Популярное сейчас
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
- "Заметил, что становлюсь медленнее". 88-летний валлийский вратарь – о своих физических кондициях
- "После Шахтера многие присылали эту картинку" - Вернидуб отреагировал на "фотожабу" с собой
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО