Вернидуб: Целей на группу ЛЧ пока никаких нет, посмотрим после матча с Шахтером

Украинский главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб уверяет, что несмотря на две победы в двух первых матчах ЛЧ , пока не думает о плей-офф турнира.

– Мотивация на "Реал" – она какая?

– У нас интернациональная команда, и к каждому матчу нужны новые слова, которые заденут за живое, за сердце, чтобы игроки вышли как на последний бой. В наш век есть интернет, легче читать много книг и брать оттуда хорошие высказывания. Секрет раскрывать не буду, но, например, беру какие-то вещи из Омара Хайяма. Всегда можно придумать цитату, соответствующую ситуации. И донести её до команды.

Тем более понимаю английский: говорить не могу, но на троечку его знаю и до Нового Года должен подтянуть. Отдельно языком не занимаюсь. Я самоучка, времени нет, утром – на базу, домой – только поздно вечером.

– Читали, что испанские СМИ называли вас проходной командой?

– Не обращаю внимания. Пусть продолжают так писать про нас.

– У вас уже шесть очков. Какие реалистичные цели на эту Лигу чемпионов?

– Целей на группу пока никаких. Впереди четыре тура. Поверьте, всё только начинается. Нужно готовиться к каждой игре и идти шаг за шагом. 7 декабря у нас последняя игра с "Шахтёром" – там и посмотрим.