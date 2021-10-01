Харатин: В Легии языковой барьер практически отсутствует. Каждый знает или русский, или английский
Хавбек рассказал о своей адаптации в польском клубе
Фото: legia.com
Хавбек сборной Украины Игорь Харатин, который летом перешел из Ференцвароша в Легию, рассказал о процессе адаптации в польской команде.
- В новой команде вы провели 6 матчей. Процесс адаптации завершен?
- Да, я вполне комфортно себя чувствую. Мне не понадобилось много времени на адаптацию. Я всем доволен.
- Экс-игрок Зари Джоэль Абу Ханна и бывший футболист БАТЭ Филипп Младенович - ваши основные помощники?
- Я получаю поддержку абсолютно всех ребят. Общаюсь со многими, языковой барьер практически отсутствует. Каждый знает или русский, или английский - это существенно упрощает адаптацию.
- Быт в Варшаве устроили?
- Буквально несколько дней назад снял квартиру - как раз перед игрой с Лестером. До этого жил в гостинице. Все из-за отсутствия времени. Практически на каждый третий день новый матч. Наконец мы нашли помещение. Нам с женой очень нравится в Варшаве. Узнают ли на улицах? Бывает, что люди иногда подходят, фотографируются.
- Как вам уровень Екстраклясы?
- Откровенно говоря, меня приятно удивила местная лига. Здесь жесткий футбол на высоких скоростях. Как-то даже читал статью - польский чемпионат занимает второе место по интенсивности в Европе. И это чувствуется. Плюс сейчас такой уровень команд, каждый соперник может победить другого. Да, мы потеряли свои очки, потеряли немного на старте. Теперь остается догонять и набирать ход.
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