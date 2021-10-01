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Харатин: В Легии языковой барьер практически отсутствует. Каждый знает или русский, или английский

Наши за границей
(1 голосов)

Хавбек рассказал о своей адаптации в польском клубе

Харатин: В Легии языковой барьер практически отсутствует. Каждый знает или русский, или английский

Фото: legia.com

Новина українською

Хавбек сборной Украины Игорь Харатин, который летом перешел из Ференцвароша в Легию, рассказал о процессе адаптации в польской команде.

- В новой команде вы провели 6 матчей. Процесс адаптации завершен?

- Да, я вполне комфортно себя чувствую. Мне не понадобилось много времени на адаптацию. Я всем доволен.

- Экс-игрок Зари Джоэль Абу Ханна и бывший футболист БАТЭ Филипп Младенович - ваши основные помощники?

- Я получаю поддержку абсолютно всех ребят. Общаюсь со многими, языковой барьер практически отсутствует. Каждый знает или русский, или английский - это существенно упрощает адаптацию.

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- Быт в Варшаве устроили?

- Буквально несколько дней назад снял квартиру - как раз перед игрой с Лестером. До этого жил в гостинице. Все из-за отсутствия времени. Практически на каждый третий день новый матч. Наконец мы нашли помещение. Нам с женой очень нравится в Варшаве. Узнают ли на улицах? Бывает, что люди иногда подходят, фотографируются.

- Как вам уровень Екстраклясы?

- Откровенно говоря, меня приятно удивила местная лига. Здесь жесткий футбол на высоких скоростях. Как-то даже читал статью - польский чемпионат занимает второе место по интенсивности в Европе. И это чувствуется. Плюс сейчас такой уровень команд, каждый соперник может победить другого. Да, мы потеряли свои очки, потеряли немного на старте. Теперь остается догонять и набирать ход.

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В статье: Легия (Варшава) Игорь Харатин
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Источник:
football24

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.10.2021 в 22:07
Выучи украинский и у тебя барьера не будет.
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