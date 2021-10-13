Яремчук вошел в команду недели FIFA 22
Украинец оформил гол и ассист в матче против Финляндии
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 22.
В число лучших 23 игроков вошел и украинский нападающий "Бенфики" и
Напомним, что в матче отбора ЧМ-2022 с Финляндией (2:1) Яремчук отдал голевой пас и забил победный гол.
International Break means some tasty in-forms. No ???? necessary.#TOTW 4 is available now in #FUT. #FIFA22 pic.twitter.com/xfdvEd2dEd— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 13, 2021
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шевченко спрашивал - кто это, а затем благодарил за голевой пас. История Александра Рыкуна - ВИДЕО
- Петраков больше поломал, чем построил. Психологический разбор игры и конфликта в сборной Украины
- Алекс Фергюсон: Когда предложили возглавить сборную Англии, то думал всего 10 секунд
- Кейн о судействе Монзуль: Мы вошли в историю
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
Новости по теме
- 23:15 Украинские Как прошел день сборной Украины: прогулка парком, карточки FIFA и тренировка на Арене Львов
- 21:23 Украинские Харатин разгромил Фоззи в FIFA 22. Один из голов забил Малиновский
- 06:35 Украинские Первая победа Украины на Евро, поражение Австрии, Тоттенхэм отказался от Фонсеки. Главные новости за 17 июня
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...