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Яремчук вошел в команду недели FIFA 22

Наши за границей
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Украинец оформил гол и ассист в матче против Финляндии

Яремчук вошел в команду недели FIFA 22

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 22.

В число лучших 23 игроков вошел и украинский нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук (рейтинг - 81).

Напомним, что в матче отбора ЧМ-2022 с Финляндией (2:1) Яремчук отдал голевой пас и забил победный гол.

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В статье: Украина Роман Яремчук FIFA 22
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