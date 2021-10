Яремчук вошел в команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 22.

В число лучших 23 игроков вошел и украинский нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук (рейтинг - 81).

Напомним, что в матче отбора ЧМ-2022 с Финляндией (2:1) Яремчук отдал голевой пас и забил победный гол.

International Break means some tasty in-forms. No ???? necessary.#TOTW 4 is available now in #FUT. #FIFA22 pic.twitter.com/xfdvEd2dEd