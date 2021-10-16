Коваленко сделал ассист в матче против Салернитаны

Сегодня в 8-м туре Серии А встречаются ФК "Специя", за которую играет украинец Виктор Коваленко, и ФК "Салернитана".

Украинский полузащитник вышел в стартовом составе своего клуба и отдал ассист на нападающего Давида Стрелеца. Это случилось на 51-й минуте поединка.

Данное результативное действие стало первым для Виктора Коваленко в составе "Специи", за которую он играет всего второй матч в текущем сезоне. Цена украинца составляет 4 млн евро, согласно Transfermarkt.