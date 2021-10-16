Коваленко сделал ассист в матче против Салернитаны
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acspezia.com
Сегодня в 8-м туре Серии А встречаются ФК "Специя", за которую играет украинец Виктор Коваленко, и ФК "Салернитана".
Украинский полузащитник вышел в стартовом составе своего клуба и отдал ассист на нападающего Давида Стрелеца. Это случилось на 51-й минуте поединка.
Данное результативное действие стало первым для Виктора Коваленко в составе "Специи", за которую он играет всего второй матч в текущем сезоне. Цена украинца составляет 4 млн евро, согласно Transfermarkt.
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
16.10.2021 в 17:49
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schabay (Краснодон)
16.10.2021 в 17:55
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