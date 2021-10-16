  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Коваленко сделал ассист в матче против Салернитаны
В тренде

Коваленко сделал ассист в матче против Салернитаны

Наши за границей
(1 голосов)

Одноразовая акция?

Коваленко сделал ассист в матче против Салернитаны

acspezia.com

Новина українською

Сегодня в 8-м туре Серии А встречаются ФК "Специя", за которую играет украинец Виктор Коваленко, и ФК "Салернитана".

Украинский полузащитник вышел в стартовом составе своего клуба и отдал ассист на нападающего Давида Стрелеца. Это случилось на 51-й минуте поединка.

Данное результативное действие стало первым для Виктора Коваленко в составе "Специи", за которую он играет всего второй матч в текущем сезоне. Цена украинца составляет 4 млн евро, согласно Transfermarkt.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Коваленко Специя Салернитана (Италия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
16.10.2021 в 17:49
Ще й гол в дев'ятку поклав, я бачив своїми очами! Як вам дерев'яний вартовий лави запасних, з'їли?!
Ответить
+1
0
schabay (Краснодон)
16.10.2021 в 17:55
Автор статьи и есть одноразовый - за его на трансфер мар.. мивины не дадут...А за голденвитю ...лямы в эвро.. Спрятался б дутчше под юбку мамке...
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...