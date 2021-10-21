Ярмоленко выйдет в старте на Генк на позиции форварда
Очередной шанс для Андрея
Украинский вингер
Андрей выйдет в стартовом составе своей команды на позиции центрфорварда.
Напомним, что поединок начнется в 22:00.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей всего провел 10 матчей (два в основе) в составе Вест Хэма, результативными действиями не отмечался.
Here's how we line up tonight against Genk...#UEL | #WHUGEN pic.twitter.com/WHuA37tFMO— West Ham United (@WestHam) October 21, 2021
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Комментарии (3)
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
21.10.2021 в 21:17
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.10.2021 в 21:12
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download1 (huyersk)
21.10.2021 в 21:09
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