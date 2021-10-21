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Ярмоленко выйдет в старте на Генк на позиции форварда

Наши за границей
(2 голосов)

Очередной шанс для Андрея

Ярмоленко выйдет в старте на Генк на позиции форварда

Новина українською

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко примет участие в домашнем матче 3-го тура Лиги Европы против Генка.

Андрей выйдет в стартовом составе своей команды на позиции центрфорварда.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей всего провел 10 матчей (два в основе) в составе Вест Хэма, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Андрей Ярмоленко Генк Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (3)
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
21.10.2021 в 21:17
Та вы шо!!! Неужели всё так хреново у Вест Хема?!?!
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.10.2021 в 21:12
Это так англичане показывают уровень АПЛ и ЛЕ...
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+3
0
download1 (huyersk)
21.10.2021 в 21:09
Молодець, нарештІ став основним завдяки виступам за збірну
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0
0


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