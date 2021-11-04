Шаблий: Ракицкому все нравится в Зените, но предложения о новом контракте пока нет

Агент защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого Вадим Шаблий высказался о будущем клиента, у которого летом 2022 года истекает контракт с клубом.

"Конечно, Ярослав ждет предложения от "Зенита", ему все нравится в клубе. Предложения на данный момент нет.

Мы будем пытаться страховать футболиста и искать варианты для него. К Ракицкому сейчас много интереса, он хорошо выглядит. Ярослав ждет разговора о своем будущем в "Зените", – сказал Шаблий.