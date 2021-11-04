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  4. Шаблий: Ракицкому все нравится в Зените, но предложения о новом контракте пока нет
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Шаблий: Ракицкому все нравится в Зените, но предложения о новом контракте пока нет

Наши за границей
(2 голосов)

Контракт защитника истекает летом 2022 года

Шаблий: Ракицкому все нравится в Зените, но предложения о новом контракте пока нет

instagram.com/rakitskyy_official

Новина українською

Агент защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого Вадим Шаблий высказался о будущем клиента, у которого летом 2022 года истекает контракт с клубом.

"Конечно, Ярослав ждет предложения от "Зенита", ему все нравится в клубе. Предложения на данный момент нет.

Мы будем пытаться страховать футболиста и искать варианты для него. К Ракицкому сейчас много интереса, он хорошо выглядит. Ярослав ждет разговора о своем будущем в "Зените", – сказал Шаблий.

Напомним, что Ракицкий выступает за петербуржцев с 2019 года.

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В статье: Ярослав Ракицкий Зенит (Санкт-Петербург) Вадим Шаблий
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Источник:
РСпорт

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Комментарии (4)
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FC Energy (Новая Каховка)
04.11.2021 в 21:44
Это кто такой? Не знаю такого футболиста.
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+3
-1
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djeff2015 (Запорожье)
04.11.2021 в 21:42
в Луч (Владивосток). там собаке место.
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+2
-1
мы за динамо (киев)
04.11.2021 в 21:35
але нацюцюрник вже використаний. пора на смітник.
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+2
-1
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Serega1111 (Киев)
04.11.2021 в 21:32
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+1
-1


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