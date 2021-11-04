Шаблий: Ракицкому все нравится в Зените, но предложения о новом контракте пока нет
Контракт защитника истекает летом 2022 года
instagram.com/rakitskyy_official
Агент защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого Вадим Шаблий высказался о будущем клиента, у которого летом 2022 года истекает контракт с клубом.
"Конечно, Ярослав ждет предложения от "Зенита", ему все нравится в клубе. Предложения на данный момент нет.
Мы будем пытаться страховать футболиста и искать варианты для него. К Ракицкому сейчас много интереса, он хорошо выглядит. Ярослав ждет разговора о своем будущем в "Зените", – сказал Шаблий.
Напомним, что Ракицкий выступает за петербуржцев с 2019 года.
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Источник:РСпорт
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Комментарии (4)
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FC Energy (Новая Каховка)
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djeff2015 (Запорожье)
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Serega1111 (Киев)
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