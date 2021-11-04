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Агент Ракицкого: Возможные предложения из Украины? Будет обсуждаться все

Наши за границей
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(1 голосов)

Агент стал активно рассказывать о сильных сторонах игрока

Агент Ракицкого: Возможные предложения из Украины? Будет обсуждаться все

instagram.com/rakitskyy_official

Новина українською

Вадим Шаблий, агент украинского защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого, высказался о будущем своего клиента, у которого летом 2022 заканчивается контрактс клубом.

- То, что "Зенит" не намерен предлагать Ракицкому новый контракт — это неправда. Просто на данный момент мы не вступали в переговоры.

- Хотел бы Ярослав остаться в Петербурге или у него другие планы?

- Все обсуждается, посмотрим. Все зависит от результатов переговоров.

- Если гипотетически представить, что эти переговоры не увенчаются успехом, будет ли Ракицкий рассматривать предложения из Украины?

- Не могу так ответить, но конечно, будет обсуждаться все.

- А если это предложение будет от "Динамо"?

- Это провокационный вопрос. Это дело самого Ярослава. Но я думаю, что "Динамо" не будет делать такое предложение. В составе "Динамо" есть хорошие футболисты, молодые защитники. Так что не думаю, что будет какой-то разговор с "Динамо" Киев.

- Правильно я понимаю, что с учетом возраста Ярослава речь идет о последнем контракте на два-три года?

- Время покажет. Но сейчас он выглядит очень хорошо, играет супер. Посмотрим, каким будет этот контракт — последним или нет.

- Он чувствует себя в порядке?

- Конечно, он все показывает на футбольном поле.

- В какой стране интересно поиграть самому Ракицкому, вы с ним обсуждали это?

- Нет, не обсуждали, но все будет зависеть от предложений. Сейчас к нему много интереса, так что будет видно.

- Правда ли, что к Ярославу есть интерес со стороны трех зарубежных клубов?

- Да, есть варианты.

- Можете ли назвать страны, в которых эти клубы базируются?

- Нет, пока не могу.

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В статье: Ярослав Ракицкий Зенит (Санкт-Петербург) Вадим Шаблий
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Источник:
fanday

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Комментарии (6)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.11.2021 в 22:37
Так ему и надо)))) Оставайся с Тимощуком лизунца делать))))
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.11.2021 в 22:35
Только из Белоруссии может быть предложение)) Это все его предложения зарубежные!
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тутти-10 (Сумська область)
04.11.2021 в 22:34
З України прийшла пропозиція, щоб ярослав ішов на х..й
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0
0
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Red_Cat (Салоники)
04.11.2021 в 22:20
пусть остается в ка.цапстане. в Краине он не нужен.
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+2
-1
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Степан Срака
04.11.2021 в 22:11
Ярік ти підар!
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+5
-1
Maryan (Lviv)
04.11.2021 в 22:09
Так йому ж продовжили контракт в Зеніті, для чого цей триндьож? Ціну Яріку набиває.
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+1
0


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