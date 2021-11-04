Агент Ракицкого: Возможные предложения из Украины? Будет обсуждаться все

Вадим Шаблий, агент украинского защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого, высказался о будущем своего клиента, у которого летом 2022 заканчивается контрактс клубом.

- То, что "Зенит" не намерен предлагать Ракицкому новый контракт — это неправда. Просто на данный момент мы не вступали в переговоры.

- Хотел бы Ярослав остаться в Петербурге или у него другие планы?

- Все обсуждается, посмотрим. Все зависит от результатов переговоров.

- Если гипотетически представить, что эти переговоры не увенчаются успехом, будет ли Ракицкий рассматривать предложения из Украины?

- Не могу так ответить, но конечно, будет обсуждаться все.

- А если это предложение будет от "Динамо"?

- Это провокационный вопрос. Это дело самого Ярослава. Но я думаю, что "Динамо" не будет делать такое предложение. В составе "Динамо" есть хорошие футболисты, молодые защитники. Так что не думаю, что будет какой-то разговор с "Динамо" Киев.

- Правильно я понимаю, что с учетом возраста Ярослава речь идет о последнем контракте на два-три года?

- Время покажет. Но сейчас он выглядит очень хорошо, играет супер. Посмотрим, каким будет этот контракт — последним или нет.

- Он чувствует себя в порядке?

- Конечно, он все показывает на футбольном поле.

- В какой стране интересно поиграть самому Ракицкому, вы с ним обсуждали это?

- Нет, не обсуждали, но все будет зависеть от предложений. Сейчас к нему много интереса, так что будет видно.

- Правда ли, что к Ярославу есть интерес со стороны трех зарубежных клубов?

- Да, есть варианты.

- Можете ли назвать страны, в которых эти клубы базируются?

- Нет, пока не могу.