Агент Ракицкого: Возможные предложения из Украины? Будет обсуждаться все
Агент стал активно рассказывать о сильных сторонах игрока
instagram.com/rakitskyy_official
Вадим Шаблий, агент украинского защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого, высказался о будущем своего клиента, у которого летом 2022 заканчивается контрактс клубом.
- То, что "Зенит" не намерен предлагать Ракицкому новый контракт — это неправда. Просто на данный момент мы не вступали в переговоры.
- Хотел бы Ярослав остаться в Петербурге или у него другие планы?
- Все обсуждается, посмотрим. Все зависит от результатов переговоров.
- Если гипотетически представить, что эти переговоры не увенчаются успехом, будет ли Ракицкий рассматривать предложения из Украины?
- Не могу так ответить, но конечно, будет обсуждаться все.
- А если это предложение будет от "Динамо"?
- Это провокационный вопрос. Это дело самого Ярослава. Но я думаю, что "Динамо" не будет делать такое предложение. В составе "Динамо" есть хорошие футболисты, молодые защитники. Так что не думаю, что будет какой-то разговор с "Динамо" Киев.
- Правильно я понимаю, что с учетом возраста Ярослава речь идет о последнем контракте на два-три года?
- Время покажет. Но сейчас он выглядит очень хорошо, играет супер. Посмотрим, каким будет этот контракт — последним или нет.
- Он чувствует себя в порядке?
- Конечно, он все показывает на футбольном поле.
- В какой стране интересно поиграть самому Ракицкому, вы с ним обсуждали это?
- Нет, не обсуждали, но все будет зависеть от предложений. Сейчас к нему много интереса, так что будет видно.
- Правда ли, что к Ярославу есть интерес
- Да, есть варианты.
- Можете ли назвать страны, в которых эти клубы базируются?
- Нет, пока не могу.
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