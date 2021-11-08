Дженоа показал счастливого Шевченко в первый день на рабочем месте - ФОТО
Начинаются рабочие будни
Genoa CFC
В воскресенье, 7 ноября стало известно о том, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Уже сегодня, 8 ноября, украинский специалист прибудет в Геную. Презентация наставника для прессы должна состояться на стадионе "Луиджи Феррарис".
Ожидается, что первую тренировку Шевченко проведет 9 ноября.
Впрочем, уже сегодня тренер побывал на базе клуба, пообщался с руководством и персоналом и при этом выглядел довольный, улыбающимся и уверенным в себе и своих силах, о чем в соцсетях и отрапортовала пресс-служба клуба.
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