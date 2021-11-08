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Дженоа показал счастливого Шевченко в первый день на рабочем месте - ФОТО

Наши за границей
(6 голосов)

Начинаются рабочие будни

Дженоа показал счастливого Шевченко в первый день на рабочем месте - ФОТО

Genoa CFC

Новина українською

В воскресенье, 7 ноября стало известно о том, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил клуб Серии А "Дженоа".

Уже сегодня, 8 ноября, украинский специалист прибудет в Геную. Презентация наставника для прессы должна состояться на стадионе "Луиджи Феррарис".

Ожидается, что первую тренировку Шевченко проведет 9 ноября.

Впрочем, уже сегодня тренер побывал на базе клуба, пообщался с руководством и персоналом и при этом выглядел довольный, улыбающимся и уверенным в себе и своих силах, о чем в соцсетях и отрапортовала пресс-служба клуба.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Комментарии (15)
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Caballero (DC)
09.11.2021 в 08:35
УДАЧІ! Прости нас, Андрей, за несправедливое отношение к тебе из-за сборной Ураїни.
Ответить
+1
0
A.l.e.x. (Київ)
08.11.2021 в 20:50
Очолити Дженоа сміливе рішення. Удачі!
Ответить
+1
0
5ata4ok (Харьков)
08.11.2021 в 20:32
Удачи!
Ответить
+2
0
Лекарь (село Дарница)
08.11.2021 в 20:14
Удачи, Андрей (Николаевич). Что еще сказать. Буду рад, если у тебя всё получится
Ответить
+4
0
avatar
Американец 2000
08.11.2021 в 20:08
Ну хоть там ему будет легче общаться ! Его мычание будут воспринимать как тяжёлый итальянский язык )))))))))))))
Ответить
+1
-4
Лекарь (село Дарница)
08.11.2021 в 20:13
Дебилоид, Шева в совершенстве знает итальянский
Ответить
+3
-1
Daddygo (Харьков)
08.11.2021 в 20:13
+1
0
avatar
Американец 2000
08.11.2021 в 20:53
Дебилоид ты - он и по русски не может толком говорить - представляю какой там итальянский ((((
0
-2
Dnepr United (Днепр)
09.11.2021 в 06:36
Так же подумал... Это такая естественная маскировка косноязычия. Но это не главное... Forza Genoa! Удачи Шева!
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0
0
avatar
Американец 2000
08.11.2021 в 20:04
Пропал клуб ((((((((((((((((((
Ответить
0
-8
oda1979 (Запорожье)
08.11.2021 в 18:03
Вот туупые,назначили меня тренером. Хахахахахахаха...
Ответить
+1
-10
avatar
alex 66 (Кременчук)
08.11.2021 в 17:38
Там Пазик счастливее чем Шева-Италия!
Ответить
0
-10
Prach13 (Дрогобич)
08.11.2021 в 17:22
Ну,з Богом!хай все в тебе вийде!а ми будемо за тебе вболівати.
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+11
0
football_soccer (Украина)
08.11.2021 в 16:58
"Шева , мы на 17 месте, на 17-оооом" , а теперь листайте фотки снизу вверх. )
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0
0
Ol-g (Одесса)
08.11.2021 в 17:54
"Шева, мы не первом месте... шутка, на 17-м" а теперь листайте фотки сверху вниз.
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0
0


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