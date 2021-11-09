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Дзаккерони: Шевченко имел смелость и рискнул

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Дон Альберто считает, что у Андрея Николаевича все должно получиться

Дзаккерони: Шевченко имел смелость и рискнул

Genoa CFC

Новина українською

Экс-тренер "Милана" Альберто Дзаккерони прокомментировал назначение Андрея Шевченко на должность главного тренера "Дженоа".

"Я рад и удивлен, ведь он принял команду по ходу сезона. Он хорошо поработал с Украиной.

Шевченко имел смелость и рискнул, как и в бытность игрока. Это хорошая возможность и значит, что в него верят.

Надеюсь, он сможет начать новый цикл, он замечательный человек с глубокими ценностями: если к нему будут относиться хорошо, он отдаст всего себя", – сказал Дзаккерони.

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В статье: Андрей Шевченко Альберто Дзаккерони Дженоа (Генуя)
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Источник:
Сalciomercato

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