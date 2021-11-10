Вернидуб: Шевченко - достаточно серьезный тренер. Желаю ему удачи в Дженоа
Главный тренер "Шерифа" поддержал Шевченко
Фото - ФК Шериф
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост наставника итальянской команды "Дженоа".
"Я его только поздравляю. Думаю, если он там, то в первую очередь сам хотел туда. Поэтому удачи и хорошей работы. Я считаю, тренер он достаточно серьезный, показал своей работой в сборной Украины.
Могу только пожелать удачи и выровнять ту ситуацию, которая есть у "Дженоа". Думаю, у него все получится", — сказал Вернидуб.
Напомним, что свой первый матч в качестве главного тренера "Дженоа" Шевченко проведет 21 ноября в домашних стенах против "Ромы".
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