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Вернидуб: Шевченко - достаточно серьезный тренер. Желаю ему удачи в Дженоа

Наши за границей
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Главный тренер "Шерифа" поддержал Шевченко

Вернидуб: Шевченко - достаточно серьезный тренер. Желаю ему удачи в Дженоа

Фото - ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост наставника итальянской команды "Дженоа".

"Я его только поздравляю. Думаю, если он там, то в первую очередь сам хотел туда. Поэтому удачи и хорошей работы. Я считаю, тренер он достаточно серьезный, показал своей работой в сборной Украины.

Могу только пожелать удачи и выровнять ту ситуацию, которая есть у "Дженоа". Думаю, у него все получится", — сказал Вернидуб.

Напомним, что свой первый матч в качестве главного тренера "Дженоа" Шевченко проведет 21 ноября в домашних стенах против "Ромы".

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В статье: Андрей Шевченко Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Дженоа (Генуя)
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Источник:
ТК Футбол

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