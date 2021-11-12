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Шевченко хочет подписать в Дженоа Миколенко и Кастильехо

Наши за границей
(1 голосов)

Дженоа намерен зимой выйти на трансферный рынок

Шевченко хочет подписать в Дженоа Миколенко и Кастильехо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко в зимнее трансферное окно намерен усилить состав команды.

Как сообщает Calciomercato, тренер хочет подписать игрока в центр поля и флангового защитника.

На данный момент главные трансферные цели Шевченко – хавбек Самуэль Кастильехо из "Милана" и Виталий Миколенко из "Динамо".

Если "Дженоа" не удастся заполучить Кастильехо, клуб рассмотрит вариант с подписанием Алексея Миранчука из "Аталанты".

Источник утверждает, что руководство клуба, получив данные предложения от тренера, уже начало обдумывать их возможную реализацию.

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В статье: Андрей Шевченко Динамо (Киев) Дженоа (Генуя) Милан Самуэль Кастильехо Виталий Миколенко
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Источник:
Сalciomercato

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Комментарии (8)
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Kristo (Львов)
12.11.2021 в 22:12
А как же Супряга??))
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+2
-1
Isma Delovoy (Киев)
12.11.2021 в 22:03
Глупости, у них 9 защитников если не ошибаюсь, а на позиции Миколенко чувак с Лацио, который уже 4 года в серии А.. А Сурок Миколу меньше чем за 17-18 лямов не отдаст ..
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+3
-1
avatar
Romerik (YNWA)
12.11.2021 в 23:32
Смотрел та то таке?))
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0
0
Ol-g (Одесса)
12.11.2021 в 21:59
Він не вважає Миколенка переляканим?
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+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
12.11.2021 в 21:12
Саму грає на фланзі він вінгер! Якщо в центрі поля то краще вже Судакова в оренду
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+1
-2
Alex-696 (Немирів)
12.11.2021 в 21:43
А хто це?
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0
-4
Куреневский (Куреневка)
12.11.2021 в 21:08
Дай бог миколке поиграть в италии
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+3
-2
royalstas (Вінниця)
12.11.2021 в 21:08
Ну якщо хтось думає що Кастилєхо гравець центра поля то я його хочу розчарувати. Я думаю що це просто чутки тому що ці прізвища прозвучали на італійському радіо як Шева лиш підписав контракт з Дженоа. По факту журналісти лише припустили що Шева захоче цих гравців але не думаю що це можна вважати інсайдом.
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+1
-3


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