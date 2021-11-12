Шевченко хочет подписать в Дженоа Миколенко и Кастильехо
Дженоа намерен зимой выйти на трансферный рынок
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Новый главный тренер "
Как сообщает Calciomercato, тренер хочет подписать игрока в центр поля и флангового защитника.
На данный момент главные трансферные цели Шевченко – хавбек Самуэль Кастильехо из "Милана" и Виталий Миколенко из "Динамо".
Если "Дженоа" не удастся заполучить Кастильехо, клуб рассмотрит вариант с подписанием Алексея Миранчука из "Аталанты".
Источник утверждает, что руководство клуба, получив данные предложения от тренера, уже начало обдумывать их возможную реализацию.
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