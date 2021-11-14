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Дида: Я очень рад снова видеть Андрея Шевченко в итальянском чемпионате

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Экс-партнеры по "Милану" теперь работают в одной лиге

Дида: Я очень рад снова видеть Андрея Шевченко в итальянском чемпионате

Getty Images

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Легендарный экс-вратарь "Милана" Дида поделился впечатлениями от назначения Андрея Шевченко главным тренером "Дженоа".

"Я очень рад снова видеть Андрея в итальянском чемпионате. Нас связывает множество моментов, которые мы пережили в "Милане", в частности объятия и безмерная радость 28 мая 2003 года в Манчестере.

Сейчас мы в разных командах, мы будем соперниками, но было бы здорово снова встретиться и обняться. Я желаю ему и его команде хорошей работы в этом новом футбольном приключении", – сказал Дида.

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В статье: Андрей Шевченко Серия А Дида Дженоа (Генуя) Милан
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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