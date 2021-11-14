Дида: Я очень рад снова видеть Андрея Шевченко в итальянском чемпионате

Легендарный экс-вратарь "Милана" Дида поделился впечатлениями от назначения Андрея Шевченко главным тренером "Дженоа".

"Я очень рад снова видеть Андрея в итальянском чемпионате. Нас связывает множество моментов, которые мы пережили в "Милане", в частности объятия и безмерная радость 28 мая 2003 года в Манчестере.

Сейчас мы в разных командах, мы будем соперниками, но было бы здорово снова встретиться и обняться. Я желаю ему и его команде хорошей работы в этом новом футбольном приключении", – сказал Дида.